В 2024 году в домах Чувашии заменят около ста лифтов

Всего в 45 домах планируется заменить 96 подъемников. С полным списком адресов можно ознакомиться в госпаблике Минстроя Чувашии.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, достигнута предварительная договоренность Главы республики Олега Николаева с заместителем Председателя Правительства России – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о выделении из федерального бюджета дополнительно одного миллиарда на модернизацию лифтового хозяйства многоквартирных домов. При стоимости одного подъемника в 3,6 млн рублей это позволит заменить более 270 лифтов.