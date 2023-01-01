Законопроект о бюджете на 2024-2026 годы внесен в Госсовет Чувашии

Законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен в Государственный Совет Чувашской Республики.

От лица Главы региона Олега Николаева Председателю Госсовета Чувашии Леониду Черкесову его передал первый-вице-премьер – министр финансов Михаил Ноздряков.

При этом вместо традиционных контейнеров с распечатанным вариантом главного финансового документа он принес флэшку и небольшую папочку — в этом году законопроект, состоящий из почти двух с половиной тысяч листов, на три четверти представлен электронными файлами.

«Над формированием законопроекта о бюджете на следующую трехлетку правительство республики работало на протяжении достаточно длительного времени — более трех месяцев. В нем учтены все положения, которые предписаны федеральным центром, задачи, поставленные Президентом РФ в рамках реализации Послания и достижения национальных целей до 2030 года, а также межбюджетные трансферты, которые выделены Чувашской Республике в проекте федерального бюджета. Кроме того, наш законопроект составлен на основании параметров республиканского бюджета на текущий год и прогноза социально-экономического развития Чувашии до 2026 года», — отметил руководитель Минфина Чувашии.

В свою очередь, спикер республиканского парламента Леонид Черкесов отметил, что народные избранники ежегодно участвуют в формировании бюджета Чувашии с самого начального этапа.

Вместе с тем он акцентировал, что в нынешнем году впервые за всю историю, в дополнение к предусмотренной бюджетным законодательством процедуре подготовки проекта бюджета, заявки от депутатского корпуса были направлены в Минфин Чувашии еще на стадии согласительных совещаний в августе и многие из них уже учтены в документе.

«Отрадно отметить, что бюджет на предстоящий трехлетний период социально ориентированный. В нем в полном объеме учтены средства на оказание мер социальной поддержки гражданам. Одновременно большое внимание уделено инвестиционным проектам, предусмотрено строительство 111 объектов. При этом в бюджете закладывается не только возведение, но и проектирование объектов. Это значительно облегчит работу как муниципалитетам, так и министерствам», — сказал Леонид Черкесов.

Он также выразил уверенность, что набранные в предыдущие годы темпы роста основных параметров бюджета, в том числе собственных доходов, сохранятся и в последующем.

Справочно:

Согласно требованиям законодательства в ближайшее время законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет доведен до всех депутатов республиканского парламента для подробного изучения и внесения предложений.

Одновременно в установленном порядке он будет представлен в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики для анализа и подготовки соответствующего заключения.

В ноябре законопроект ожидает обсуждение на публичных слушаниях, рассмотрение на заседаниях комитетов, а затем и принятие на сессии Госсовета Чувашии.