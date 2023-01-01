Чувашский театр юного зрителя представил комедию «Кадриль»

В бурлящей стихии народного юмора

Мировая поэзия и проза, изучаемые на школьных уроках литературы, и детские сказки, современные произведения о подростках и на патриотическую тему — вот, как правило, стандартный набор классической тюзовской афиши. Однако Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля уже не впервые разрушает стереотипы и расширяет репертуарные границы. Спектакли «Юрату пурах иккен» (А любовь-то есть, оказывается), «Çĕн мăшăрăн çĕр кĕске» (Коротка ночь новобрачных) и другие постановки, предназначенные для вечерних показов, давно полюбились старшему поколению публики. А в минувший четверг здесь сыграли премьеру комедии «Аван пулсан — арăма, усал пулсан — арçынна» (Кадриль), собравшую ценителей хорошего юмора и поднявшую настроение и актерам, и зрителям.

Несмотря на то, что главный режиссер театра Байрас Ибрагимов часто затрагивает серьезные жизненные вопросы (достаточно вспомнить выпущенные им в Чебоксарах спектакли «Метель» и «Сеспель»), в его творчестве много беззаботной радости и здорового оптимизма. Вот и на этот раз постановщик постарался максимально достоверно передать игровую природу традиционного фольклора, раскрепостив актеров и окунув их в бурлящую стихию непосредственного и хлесткого народного юмора. Кроме того, что Байрас Надимович родился в башкирском селе Старый Курдым и с колыбели «варился» в колоритной деревенской среде, сам материал комедии, рассказывающей о том, как две соседки вдруг решили поменяться мужьями, к этому располагает.

Ее автор Владимир Гуркин в прямом смысле слова шагнул в профессиональную драматургию «из народа», его детство прошло в маленьком городке Черемхово Иркутской области, затерянном среди дремучей тайги и суровых сибирских ветров. Папа трудился на шахте, мама — санитаркой, поэтому мальчик с малолетства приучился к труду и знал цену каждому куску хлеба. А простых рабочих людей, среди которых вырос и на кого всегда равнялся, впоследствии вывел на сцену и даже киноэкран. Яркий тому пример — фильм «Любовь и голуби», ставший абсолютным лидером советского кинопроката. Пьеса «Кадриль» тоже была экранизирована, но наибольшую известность приобрела именно на подмостках. К примеру, многие наши театралы помнят постановку Русского драматического театра с Антониной Баулиной, Людмилой Котельниковой, Антониной Егоровой и Дмитрием Фадейчевым в главных ролях.

Шла пьеса и на тюзовской сцене, и хотя это было свыше пятнадцати лет назад, половина исполнительского состава по сей день сохранилась неизменной. Колю и Саню по-прежнему играют Николай Дмитриев и Виталий Сергеев. А вот Ирина Архипова сменила роль Лиды на смачный, сочный как переспелая антоновка образ Макеевны — пронырливой бабенки вороватого вида, без зазрения совести таскающей соседские кирпичи для летней кухни. Нельзя в очередной раз не восхититься необъятностью творческого диапазона и гибкостью актрисы, которой удаются и глубоко трагические героини, доводящие публику до слез (чего стоит Мамаша Кураж в сложнейшей брехтовской пьесе «Мамаша Кураж и ее дети»), и излучающие обаяние и теплоту сказочные персонажи.

Своим неповторимым звучанием наполнили актерский квинтет Татьяна Зайцева-Ильина и Алевтина Семенова, которые превосходно чувствуют себя в комедийном жанре и насыщают своей артистической харизмой все сценическое пространство. Увлекая зрителей в незатейливый, трогательный в своей простоте и такой манящий мир смеха, исполнители завораживают живостью и непринужденностью подачи материала с целым каскадом задорных шуток и остроумных игровых приемов.