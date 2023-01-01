Угонщик воспользовался забывчивостью водителя

Утром 29 октября в ОМВД России по Мариинско-Посадскому округу поступило сообщение об угоне автомашины «УАЗ-39043» со двора многоквартирного жилого дома по улице Ярославской в Мариинском Посаде. Как выяснилось, владелец забыл ключи в салоне автомобиля.

К счастью для автовладельца, полицейским удалось найти машину и задержать угонщика. Личность преступника установили в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения. Задержали его в населенном пункте, неподалеку от которого был найден и угнанный им «УАЗ».

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении угонщика возбудили очередное уголовное дело.