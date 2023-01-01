Угонщик воспользовался забывчивостью водителя

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Утром 29 октября в ОМВД России по Мариинско-Посадскому округу поступило сообщение об угоне автомашины «УАЗ-39043» со двора многоквартирного жилого дома по улице Ярославской в Мариинском Посаде. Как выяснилось, владелец забыл ключи в салоне автомобиля.
К счастью для автовладельца, полицейским удалось найти машину и задержать угонщика. Личность преступника установили в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения. Задержали его в населенном пункте, неподалеку от которого был найден и угнанный им «УАЗ».
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении угонщика возбудили очередное уголовное дело.

Опубликовано: 30 октября 2023 г.


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