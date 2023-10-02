В гости к звездам русского футбола отправится футбольная команда чебоксарской школы № 61

Победители Школьной футбольной лиги в возрастной группе мальчиков 2010-2011 годов рождения — команда чебоксарской школы № 61 — получили приглашение от Российского футбольного союза принять участие в тренировочном сборе, который пройдет с 30 октября по 3 ноября на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках, сообщили в Минспорта Чувашии. Кстати, в аналогичных условиях к своим матчам готовится сборная России по футболу. Помимо двухразовых тренировочных занятий юных футболистов ожидают тестирование навыков, общение и автограф-сессии с бывшими игроками национальной команды Андреем Аршавиным и Александром Самедовым. Также предусмотрены лекция от РУСАДА, посещение музея футбольного «Спартака».