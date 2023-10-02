В Чувашском кадетском корпусе принимают кадет из Донецка

«Чтобы знали, что бывает по-другому»

Вот уже вторую неделю в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова гостят воспитанники Донецкого кадетского корпуса имени А.В. Захарченко. Подружиться с кадетами Чувашии да и просто поучиться в спокойной обстановке ребят и их преподавателей пригласили педагоги чувашского корпуса после того, как летом сами побывали на Донбассе с гуманитарной миссией. Живут и учатся воспитанники двух учебных заведений вместе, а за две недели, что длится «Кадетская смена», донецкие кадеты успели не только подтянуть учебу и строевую выправку, но и многое узнать о Чувашии. Все они приехали в республику впервые.

Скучали по урокам

«Новых» учащихся Чувашского кадетского корпуса легко узнать по форме. Если у чувашских кадетов она синяя (здесь готовят будущих специалистов для Воздушно-космических сил России), то донецкие ребята одеты в форму суворовцев: черный китель с алыми погонами. В составе делегации — 24 учащихся 5-9 классов и трое взрослых. Программа у гостей необычайно насыщенная. В первой половине дня мальчики и девочки грызут гранит науки и постигают воинские премудрости, а после обеда ходят в музеи, театры и кино, отправляются на экскурсии по городу и республике, выступают на сцене, участвуют в спортивных соревнованиях и конкурсах. Так, в день приезда ребята возложили цветы к Вечному огню в парке Победы и прогулялись по вечерним Чебоксарам, а в первый учебный день на традиционной по понедельникам в каждой школе церемонии поднятия Государственного флага кадету Донбасса предоставили почетное право поднять флаг России.

Эмоций у ребят, конечно, масса. Но больше всего их впечатлила возможность снова сесть за парты. Школы в Донецке работают в режиме дистанционного обучения, и многие дети, особенно те, кто помладше, уже подзабыли, каково это — ходить в школу, слышать звонок на перемену, общаться с одноклассниками…

Как рассказывают ребята, поначалу им было очень непривычно вставать рано по утрам, учиться в классе, где много детей, даже детский гомон на переменах казался им чем-то удивительным. А самым маленьким, пятиклашкам, пришлось не только привыкать к новому распорядку и ежедневному ношению формы, но и учиться все делать самим. Пятиклассник Даниэль Уланов, например, еще ни разу не видел так много учеников в одном классе, а шестиклассница Валерия Шелгунова уже отвыкла от того, что на уроках бывает шумно.

Не сразу привыкли юные жители Донецка и к необычному звонку, который раздается в Чувашском кадетском корпусе. На урок здесь созывает не звонкая трель, а гул взлетающего истребителя СУ-27. «Думали, что это летит самолет. Было такое ощущение, что он где-то за окном — тут рядом аэропорт. Но потом понимаешь, что это звонок», — наперебой рассказывают кадеты. «Стало намного легче учиться, получаешь гораздо больше информации, чем на «дистанционке», — оценил «живые» уроки кадет 8 класса Серафим Филонов.

Быть защитником — не просто слова

«Много церквей, добродушные люди, никто не желает тебе плохого, хорошие ученики, очень много всего интересного», — отзывается о Чебоксарах и новых одноклассниках кадет 6 класса Донецкого кадетского корпуса имени А.В. Захарченко Артур Чупахин. В прошлом году мальчик не попал в учебное заведение, но не сдался и со второй попытки поступил в кадетский корпус. Школьнику понравилось и в Музее космонавтики в Шоршелах, и в Музее В.И. Чапаева, и на Красной площади, но, как и любому мальчишке, больше всего ему пришлись по душе веревочный городок и колесо обозрения. Некоторые ребята из Донецка в Чебоксарах на этом аттракционе прокатились впервые в своей жизни. «Просто вау-город!» — переполняют эмоции и Валерию Шелгунову. «Как только сюда приехали, сначала все было непривычно, но нас очень тепло и по-доброму приняли», — дополняет девочку Серафим Филонов.

Не по годам серьезно отвечали ребятишки на вопрос, почему они решили идти в кадеты: «Хочется равняться на героев, помогать, как они, своей стране и защищать Родину». Для воспитанников Донецкого кадетского корпуса герои — это и первый глава ДНР Александр Захарченко, имя которого с гордостью носит их учебное заведение, и Президент России Владимир Путин. Кстати, учился Александр Захарченко в школе №4 города Донецка. По его инициативе в 2017 году после реконструкции здесь создали первый в ДНР кадетский корпус. А в 2018-м, после трагической гибели народного лидера, которого все в Донецке до сих пор по-простому зовут «батя», корпусу присвоили его имя. «Он был патриотом и всегда помогал своему народу, все делал только для народа», — рассказывает Артур Чупахин.

Учиться в корпусе имени Захарченко — большая гордость, говорят кадеты. В день его гибели, 31 августа, у памятного монумента в его честь в школе ребята несут почетный караул. Сюда приходят возложить цветы жители со всего города.

Заправляли кровати и чеканили шаг

Предложение поехать на две недели к сверстникам в Чувашию и донецкие кадеты, и их родители встретили с радостью. Как рассказывает советник директора по воспитательной работе Донецкого кадетского корпуса имени А.В. Захарченко Елена Левицкая, для родителей ребят было важно, что дети будут учиться очно. Желающих поехать оказалось даже больше, чем было мест.

Как признались кадеты, они не ожидали, что чувашский корпус будет таким большим и современным. Некоторые ребята бывали в других кадетских корпусах страны и им есть, с чем сравнить. Их корпус в Донецке — не такой большой: в каждой параллели — всего по одному классу, которые называют взводами, а в классе — около 20 детей. «Тут все очень технологично: кабинеты, парты, лаборатории со специальными приборами, и очень интересно», — отзываются гости. Удивил донбассцев и непривычный для них распорядок дня чувашских кадетов: два ужина и проверка, как заправлена кровать. А порции в столовой показались такими большими, что некоторым не сразу удается их осилить.

За время смены донецкие ребята заметно улучшили свои показатели по физкультуре и строевой подготовке. На днях даже приняли участие в смотре строя и песни среди кадетских школ. Держать шаг их учили офицеры корпуса. В этом году, к слову, штат учебного заведения пополнили сразу три молодых офицера, двое из них — участники СВО. На «дистанте» многие ребята растеряли навыки строевой, а маленьким кадетам и вовсе еще не приходилось маршировать. «Вначале было сложно попадать в ногу и держать строевой шаг, а теперь все получается», — продемонстрировали выучку самые младшие.

Дети снова стали детьми

Спокойную, мирную жизнь увидели юные жители Донецка в Чувашии. В их родном городе пока все по-другому: малолюдно на улицах, есть проблемы с транспортом — после четырех вечера трудно куда-либо добраться, освещение есть только на центральных улицах. Сложно и с водой: в некоторые районы вода подается через день, а где-то и раз в три дня на несколько часов…

В Донецком кадетском корпусе имени А.В. Захарченко сейчас дети учатся комбинированно: кто-то занимается из дома, а кто-то, по согласию родителей, посещает школу. Но нередко всех учеников переводят на домашний режим. «Каждое утро смотрим, в каком формате проводить уроки — если сильно громко на улице, все остаются на «дистанте». Каждый день — по сводке, по ситуации», — рассказывает Елена Левицкая.

…Сейчас ребята из Донецка уже не удивляются горячей воде в кране и тому, что она есть в любое время суток, а в первые дни это вызывало у них бурю эмоций. А уже спустя неделю педагоги заметили: школьники, которые и не видели мирной жизни, из напуганных котят потихоньку превращаются в обычных детей — со своими шалостями, непослушанием, капризами. «Дети вначале и сейчас — это две большие разницы. Мы стараемся всех ребят понемногу вывезти в другие города, чтобы они увидели, что бывает по-другому», — говорит Елена Левицкая.

«Для этого-то мы «Кадетскую смену» и задумывали, и хорошо, что у детей есть возможность выезжать, знакомиться с другими людьми, становиться лучше и богаче внутренне, ну и определенную стойкость вырабатывать», — отмечают в Чувашском кадетском корпусе. В дальнейшем здесь планируют организовать и другие смены для донецких кадетов.