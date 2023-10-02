В Москве чествовали победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Среди лидеров — и семья новочебоксарцев Александра и Татьяны Яковлевых.

Им была вручена награда за победу в номинации «Семья — хранитель традиций». В этом году конкурс прошел в восьмой раз. Было подано 384 заявки из 86 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

85 лучших семей стали победителями. Супруги Яковлевы состоят в счастливом браке 28 лет и воспитывают пятерых детей, сообщают в Минтруда Чувашии. Глава семейства — мастер народных художественных промыслов, изготавливает плетеную мебель и предметы интерьера. Его супруга Татьяна разрабатывает и шьет женскую одежду. Ну а дети Яковлевых любят заниматься творчеством и спортом.

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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