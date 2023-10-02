Деньги на каждого ребенка

Моя жена в январе родила второго малыша, первому нет еще трех лет. Подскажите, может ли она оформить ежемесячную выплату из материнского капитала?

Валерий Антонов, г. Чебоксары

Выплату из маткапитала могут оформить те семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения (24726 рублей), сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашской Республике. При этом заявления подаются на каждого ребенка отдельно, оформить их можно через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

Важно обратить внимание на корректное заполнение анкетных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, статус члена семьи), реквизитов банковского счета, в составе семьи указать супруга и всех детей. Ошибки в данных могут стать причиной отказа в назначении выплаты, поэтому советуем родителям обратить на это особое внимание и перед отправкой заявления внимательно перепроверить внесенную информацию.

Ежемесячная выплата из маткапитала с 1 января 2023 года назначается в размере величины прожиточного минимума на ребенка в регионе (в Чувашии — 11992 рубля). Выплата осуществляется 5-го числа месяца за предыдущий месяц. Сейчас ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно получать на детей до достижения трехлетнего возраста независимо от очередности рождения, и при этом сразу на нескольких детей. В Чувашии такую выплату получают родители 1457 детей.

Ирина Петрова