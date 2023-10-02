Оперативники из Чувашии задержали в Самаре гастролеров, укравших три ноутбука в Алатыре

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Даже в отсутствие других покупателей опытные воры способны создать «толкучку», чтобы незаметно спрятать и похитить товар. Кстати, один из участников этой преступной группы пока числится в розыске, но наслаждаться свободой долго ему не придется... Фото оперативной съемки

Подозреваемый в краже заказал пиццу, но вместе с курьером на пороге возникли и полицейские

К визиту профессиональных воров-гастролеров в небольшом торговом центре Алатыря оказались не готовы. Прикрывая друг друга от камер видеонаблюдения, трое молодых людей спрятали под верхней одеждой и вынесли из отдела три ноутбука на двести с лишним тысяч рублей.

Работники магазина обнаружили это, когда преступников и след простыл. Но зато профессионально сработали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Оперативники установили номера автомашины, на которой передвигались воры, а затем — и имена всех участников криминального трио — жителей Самары, успевших отметиться схожими преступлениями по всему Поволжью. Двое из охотников за оргтехникой находились в федеральном розыске.

Не теряя времени, сыщики из Чувашии выехали в служебную командировку в областной центр. С самым юным «гастролером» проблем не возникло — несовершеннолетнего фигуранта допросили в присутствии его родителей. Второй похититель ноутбуков тоже находился дома, но явно не собирался ни покидать жилище, ни открывать кому-либо дверь. Правда, объявлять голодовку в планы 21-летнего юноши тоже не входило, что сыграло на руку полицейским. Как только парень заказал пиццу с доставкой на дом, оперативники не растерялись и вместе с курьером возникли на пороге квартиры, где закрылся беглец. Приятного, как говорится, аппетита…

После допроса алатырские стражи порядка во главе со старшим оперуполномоченным уголовного розыска майором полиции Павлом Долговым передали самарца инициаторам розыска, у которых к юноше тоже накопилось немало вопросов. В рамках возбужденного в отношении криминальных «туристов» уголовного дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ необходимо также установить местонахождение похищенного: по всей видимости, у группы были хорошо налажены каналы сбыта ворованной техники…

Опубликовано: 17 октября 2023 г.


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