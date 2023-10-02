Оперативники из Чувашии задержали в Самаре гастролеров, укравших три ноутбука в Алатыре

Подозреваемый в краже заказал пиццу, но вместе с курьером на пороге возникли и полицейские

К визиту профессиональных воров-гастролеров в небольшом торговом центре Алатыря оказались не готовы. Прикрывая друг друга от камер видеонаблюдения, трое молодых людей спрятали под верхней одеждой и вынесли из отдела три ноутбука на двести с лишним тысяч рублей.

Работники магазина обнаружили это, когда преступников и след простыл. Но зато профессионально сработали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Оперативники установили номера автомашины, на которой передвигались воры, а затем — и имена всех участников криминального трио — жителей Самары, успевших отметиться схожими преступлениями по всему Поволжью. Двое из охотников за оргтехникой находились в федеральном розыске.

Не теряя времени, сыщики из Чувашии выехали в служебную командировку в областной центр. С самым юным «гастролером» проблем не возникло — несовершеннолетнего фигуранта допросили в присутствии его родителей. Второй похититель ноутбуков тоже находился дома, но явно не собирался ни покидать жилище, ни открывать кому-либо дверь. Правда, объявлять голодовку в планы 21-летнего юноши тоже не входило, что сыграло на руку полицейским. Как только парень заказал пиццу с доставкой на дом, оперативники не растерялись и вместе с курьером возникли на пороге квартиры, где закрылся беглец. Приятного, как говорится, аппетита…

После допроса алатырские стражи порядка во главе со старшим оперуполномоченным уголовного розыска майором полиции Павлом Долговым передали самарца инициаторам розыска, у которых к юноше тоже накопилось немало вопросов. В рамках возбужденного в отношении криминальных «туристов» уголовного дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ необходимо также установить местонахождение похищенного: по всей видимости, у группы были хорошо налажены каналы сбыта ворованной техники…