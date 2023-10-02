Домашний музей — память о жизни предков

Чувашка из Назаровского района Красноярского края Софья Кондратьева создала домашний музей, где бережно хранит старинные предметы быта наших соплеменников.

Собиранием предметов чувашской старины Софья Кондратьева увлеклась более 15 лет назад. Сначала это были вещи, оставшиеся от бабушек и родителей, а затем Софья Александровна всерьез занялась коллекционированием. Стала искать и собирать старинные предметы по всему Назаровскому району — на ярмарках, в пунктах приема металлолома и даже… на свалках. Уже ненужные вещи приносили ей и сельчане.

«Раньше наши родители хранили предметы быта, орудия труда, детские игрушки и много других старинных вещей, но со временем, за ненадобностью, стали их выбрасывать. Стало жалко, что то, чем дорожили наши предки, бесследно уходит», — рассказывает хранительница вещественной истории родного народа.

Предки Кондратьевых приехали в Сибирь еще в начале прошлого века. Сама Софья Александровна родилась и выросла уже в Красноярском крае. После окончания техникума и до выхода на пенсию работала бухгалтером в ЗАО «Назаровское», ее муж Олег, тоже чуваш, трудился механизатором. Вместе супруги уже 47 лет. Жили в поселке Степном, несколько лет назад переехали в деревню Московка. На родном чувашском языке старшие Кондратьевы говорят свободно. А вот их дети и внук хоть и понимают чувашский, общаться предпочитают на русском…

СПРАВКА «СЧ» Деревня Московка, расположенная на территории Степновского сельсовета, была основана переселенцами из Чувашии в 1921 году, а названа так в честь первого поселенца Москвина. Основное население деревни и сегодня составляют чуваши.

В домашнем музее Кондратьевых более тысячи предметов. Чего там только нет: старинные предметы быта, игрушки, одежда… Сначала все раритеты хранились в доме, но с годами вещей стало так много, что пришлось их переместить в теплицу и гараж. К многим предметам из своей коллекции Софья Александровна делает пояснительные таблички на чувашском, таким образом стараясь сохранить родной язык. Один из самых любимых экспонатов хозяйки музея — старый патефон в рабочем состоянии, его она буквально спасла из пункта приема металлолома. А еще хранительница чувашской культуры шьет, вяжет и вышивает — и все с использованием традиционных национальных узоров. Часть собранного она регулярно отправляет на тематические выставки. У нее множество дипломов и грамот за участие в различных фестивалях и выставках.

Хозяйка музея с удовольствием принимает на экскурсии и взрослых, и школьников. Рассказы о своих находках она сопровождает показом, где каждая вещь «говорит» о себе и своем предназначении. Как пишут в газетах Красноярского края, ребята в ее музее своими руками могут попробовать перемолоть зерно на крупу на старинной жерновке, с помощью ухвата поставить чугунок в печь, растолочь орехи в ступке, примерить коромысло с ведрами… А под конец угоститься ароматной выпечкой.

Дети, побывавшие в гостях у Софьи Александровны, в восторге от увиденного. «Что меня поразило — это чувашский алфавит, — написал, например, один из школьников. — Похож на обычный алфавит, только с чувашскими буквами и словами. Мы с девочками даже попытались немного прочитать по нему. А в конце гостеприимная хозяйка пригласила всех за стол, на котором не было ни одного продукта из магазина. Все приготовлено своими руками: домашнее консервирование, выпечка, варенье, сушеные грибы, ягоды. Я до сих пор нахожусь под впечатлением, что такое еще бывает!» К слову, на территории домашнего музея Софья Александровна проводит для подрастаюшего поколения и познавательные программы: «В каждой избушке — свои игрушки», «Рождественские колядки», и мечтает сохранить свою коллекцию и знания для будущих потомков.

Жители Московки с гордостью говорят, что на территории Назаровского района — это единственный семейный музей, который хранит не только культуру чувашского народа, но и дает представление о целой эпохе жизни предков.

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии