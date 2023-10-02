Зачем утеплять водонапорную башню?

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К соседям за опытом по реализации инициативных проектов отправилась делегация Ядринского муниципального округа.
В деревне Шупоси Красноармейского округа с гостями встретился начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Павел Моисеев. В обсуждении вопросов, интересующих ядринцев, приняли участие староста деревень Шупоси, Вурманкасы и Тоганаши Алексей Кондратьев, местные активисты.
Гости интересовались организацией ремонта системы водоснабжения, особенностями ее подключения, другими техническими моментами. Они обратили внимание, что инициативные проекты в соседнем муниципалитете предусматривают доведение водопроводных коммуникаций до границ домовладений потребителей, а подключает их к сети сама подрядная организация. Отдельной темой обсуждения стало утепление водонапорной башни в деревне в связи с малым потреблением воды зимой.

Опубликовано: 17 октября 2023 г.


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