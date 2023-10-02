Жительница Чебоксар лишилась 260 тысяч, ставя «лайки» на маркетплейсе

Расходы под видом доходов

Дополнительный заработок — неплохая возможность обеспечить себе финансовую независимость. Правда, не стоить слепо верить заманчивым предложениям в интернете.

Недавно в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 28-летняя горожанка и рассказала, что через мессенджер ей поступило предложение о дополнительном заработке на популярном маркетплейсе. Для этого требовалось проходить по полученным от «работодателя» ссылкам и ставить отметку «нравится» под указанным товаром. После того, как девушка отметила три товара, на ее счет поступило 300 рублей. Затем, чтобы повысить доход, ей предложили перевести деньги на различные абонентские номера, убедив, что затраченные средства ей вернутся с зарплатой. Таким образом чебоксарка лишилась порядка 260 тыс. рублей.

Как сообщили в Управлении МВД России по городу Чебоксары, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».