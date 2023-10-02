«Повелитель ветра»: как Федор Конюхов заговорил голосом Федора Бондарчука

Тяжело снимать биографическую драму, когда главный герой жив и здравствует, да еще и сам выступает консультантом съемочной группы, когда история основана на реальных событиях и зрители заранее знают финал. Чтобы добиться напряжения, приходится по максимуму драматизировать действие, поэтому в начальных титрах нас предупреждают: это художественное осмысление того, что имело место в реальности. В фильме «Повелитель ветра», который сейчас идет в прокате, за основу взято событие 2016 года: 11-дневный полет Федора Конюхова на воздушном шаре «Мортон» вокруг Земли. Он тогда побил рекорд Стива Фоссетта, которому для завершения кругосветки понадобилось шесть попыток и 13 дней.

Режиссер — Игорь Волошин,

продолжительность — 1 час 30 минут,

место съемок: Дагестан, Москва

Удивительно, что в фильме нет этого желания заткнуть за пояс иностранцев, что сейчас очень присуще спортивным драмам с реконструкцией победных матчей сборных СССР. Наоборот, много интернационального: старт и финиш был в Австралии, шар изготовили в Бельгии, президент Уругвая (небо над этой страной внезапно закрыли из-за массовых беспорядков) лично разрешил Конюхову пролет, все мировые телеканалы в ежедневном формате следили за путешественником. И тем не менее, без всякого педалирования того, что мировой рекорд поставил русский, чувство национальной гордости встает во весь рост.

Но фильм не об этом, и даже не о борьбе со стихией, которая здесь — главный отрицательный персонаж, это история о преодолении себя. Пусть картина и не дает ответа, какая жажда каждый раз толкает Федора Конюхова пройти по краю физических возможностей человека, поставить на кон свою жизнь, но она способна замотивировать на то, чтобы встать и пойти. И вообще жалеть себя как можно реже. И здесь показано, как интерес — а что там, за горизонтом? — побеждает любые страхи.

Реальный полет был еще драматичнее экранного

Самые лучшие мировые блокбастеры сделаны по принципу «вдох-выдох», чтобы зритель не вышел из кинотеатра уставшим, как будто он сам 11 дней провел в кислородной маске и спал стоя, урывками по 10-20 минут, в общей сложности не больше трех часов в сутки. Так и здесь весь полет стал чередой бесконечных вызовов и неприятностей. Федор устраняет одну — выдыхаешь, но тут же появляется другая — и уже забываешь дышать. Создатели фильма собрали все возможные ситуации: от порывов ветра гаснут горелки, и шар начинает падать. Отказывает печка в кабине. Федор вываливается за борт. Чтобы облететь грозовой фронт, поднимается на высоту почти в 10 тысяч метров, шар покрывается льдом. Нужно пролететь через Уругвай, но там для полетов закрыто небо. Команда помощников Конюхова пытается достучаться до президента этой южноамериканской республики. А впереди новый циклон, которого не было в прогнозах, и он может стать убийцей…

Спуститься ниже облаков нельзя: у поверхности земли меньше скорость ветра. Лететь медленно Федор не может: не хватит запасов гелия и кислорода, да и побить рекорд Фоссетта не получится. Реальность была еще суровее, рассказывает журналистам Конюхов, но такое показывать нельзя: эти 10 дней он провел почти без еды и воды, да еще и стоя.

В кислородной маске, парике, пластическом гриме Федор Бондарчук почти не узнаваем, он во многих интервью говорил, что ему пришлось играть одними глазами. Но почему его не переозвучил другой актер? У Бондарчука голос довольно звонкий, что не соответствует ни голосу, ни возрасту путешественника (на момент полета Конюхову было 64), и избавиться от ощущения, что на экране Бондарчук, а не Конюхов, никак не получается. Если столько времени и сил было затрачено на внешнее сходство, то почему не поработали с голосом? Конечно, невозможно стопроцентно попасть в образ человека, известного всей стране. Но, например, получилось же это у Милоша Биковича, сыгравшего Магомаева. Сербский актер согласился, чтобы его переозвучили, зато смотришь и не испытываешь диссонанса.

«Притяжение любимой в далеком окне»

Диссонанс здесь дает и название. Конюхов, безусловно, победитель, но не повелитель ветра. «Ветер — враг, но ты сделай его союзником», — учит он 9-летнего сына запускать воздушного змея.

Каким образом ему удается договариваться со стихией, что расступаются облака, Конюхов, наверное, и сам до конца не понимает, но это точно не повеление ветром. Вообще благодаря компьютерной графике осознаешь, какая песчинка этот воздушный шар в масштабах шара земного.

«Какая же красивая наша планета! Наверное, ради этого стоит подниматься на 10 тысяч метров вверх и смотреть на эти облака, которые зовут за собой, — делится мыслями от просмотра Инна Никонорова, председатель Чувашского республиканского отделения Русского географического общества. (Конюхов тоже член РГО). — Первые впечатления — это, конечно, восторг и восхищение. Наверное, такие же чувства испытывали наши родители, когда полетел Гагарин, наши бабушки и дедушки — когда Чкалов совершил перелет через Северный полюс. Фильм насыщен смыслами, жизненной философией. Наверное, современная думающая молодежь должна посмотреть этот фильм, потому что здесь ответы на вопросы: а смогу ли я, а зачем я вообще живу на этом свете?..»

Преодоление себя — не единственная тема фильма. Отдельная история — про команду Федора, его сыновей и супругу. Старший Оскар (Евгений Ткачук) упрекает отца в бесконечном эгоизме, что тот идет за своими мечтами и всегда делает так, как сам считает правильным. Им даже поговорить по душам не удается. Анна Михалкова, сыгравшая Ирину Конюхову, весь фильм ходит с какой-то просветленной улыбкой и успокаивает героя Андрея Бурковского — бизнесмена Сергея Ракитина, ставшего спонсором полета. Ей хватает мужества и силы воли не заходить в штаб, не общаться с мужем по рации, чтобы ему не передалось ее волнение. И при этом твердо верить, что он вернется.

«Меня восхищают отношения в семье Федора Конюхова. Я думала, что сегодня нет таких женщин, — они ушли с женами декабристов, с Марией (Татьяной) Прончищевой, путешествовавшей вместе с супругом, — говорит Инна Никонорова. — Но этот фильм показал, что такие женщины есть! Пусть каждый, кто посмотрит фильм, скажет: не надо ныть, а надо просто жить и достигать своих целей!»

— Пока мы будем его ждать, он будет уходить, — с обидой заявляет Оскар, не сумевший отговорить Федора от старта в предгрозовой день.

— Пока мы будем его ждать, он будет возвращаться, — парирует Ирина. — Но он об этом не может сказать, он просто такой человек.

Не знаю, откуда в нашем кинематографе взялась эта тенденция, что герои обязательно должны быть источником глубокой мудрости, говорить афоризмами, чтобы их слова можно было высечь на скрижалях. Конюхов — человек простой, непафосный, поэтому эти изречения для скрижалей сценаристы вкладывают то в уста жены, то ректора духовной семинарии, в которую отец отправил Федора учиться.

Вообще на фоне захватывающего дух полета все эти отсылки к детству героя со строгим отцом, не понимавшим устремления сына, больной матерью, сценами в семинарии кажутся такими притянутыми и шаблонными. Мол, его чуть ли не веслами по рукам били, а он все равно шел за мечтой: в океан — на лодке, в небо — на шаре или самолете на солнечных батареях. Хотя сам Конюхов говорит, что его реальный отец был еще жестче экранного.

Под присмотром Николая Чудотворца

В 2019 году я была на открытой встрече с путешественником, он попросил писать ему записки с вопросами.

— Почему большинство самых сложных путешествий вы совершили один? — поинтересовался кто-то из зрителей.

— Разве один? — искренне удивился Федор. — Со мной всегда Николай Чудотворец!

С его иконой Конюхов не расстается с 1993 года. И в фильме святой покровитель путешественников и мореплавателей тоже появится. Тема веры, божьей помощи проходит через весь сюжет — все-таки Федор священник Русской православной церкви. Режиссер придумал свою молитву, больше похожую на разговор с Богом. Федор не бросает вызов, не уповает лишь на Всевышнего, но абсолютно ему доверяет: «Не совершить того, что можешь, что тебе дано, грех».

Компьютерной графики в картине всего 30%, говорят создатели фильма: это, конечно, грозовой фронт, циклоны, в которых пришлось прорисовывать каждое облачко. Полет над океаном. Обледеневший воздушный шар, с которого очень натурально начали падать куски льда, когда Конюхов спустился в более теплые слои атмосферы. И все это под «летящую» музыку Алексея Рыбникова. В этот раз композитору пришлось работать по методу Голливуда: писать саунд-треки под уже снятые и смонтированные эпизоды, когда музыка усиливает изображение. Хотя чаще всего, по словам Рыбникова, российские композиторы создают самостоятельные музыкальные темы, и они как полноценные персонажи участвуют в драматургии.

Вообще у Конюхова столько мировых рекордов — покорение Эвереста, Южного и Северного географических полюсов, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, пятикратное прохождение мыса Горн, который считается полюсом яхтсменов — что о них можно было снять целый сериал и не ограничиваться реконструкцией только одной экспедиции. Да и в целом биографии известных всему миру путешественников — непаханное поле для кинематографистов, начиная с эпохи Великих географических открытий и заканчивая нашими современниками. Любое русское имя на карте мира — уже повод сделать хороший приключенческий фильм.