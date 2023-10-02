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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Владимир Путин, Президент России

Приветствую вас по случаю открытия I Всемирных игр национальных видов единоборств. Это яркое, масштабное событие объединило в Ледовом дворце «Чебоксары — Арена» как именитых, так и начинающих спортсменов, их тренеров и наставников и, конечно, болельщиков из России и других государств. Символично, что Игры проходят в Чувашии, где издревле существует свой, любимый жителями республики вид борьбы — «Керешу». Уверен, что нынешние состязания пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, внесут значимый вклад в развитие боевых искусств в нашей стране, особенно среди молодежи, будут способствовать укреплению многовековых традиций народной культуры, престижа и статуса уникальных национальных школ единоборств. Желаю участникам отличных результатов, а зрителям — незабываемых эмоций и впечатлений.



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