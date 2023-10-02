Деньги любят знания

Банк приоткрывает тайны

Знаете ли вы, что слово «рубль» произошло от слова «рубить», а «копейка» — от слова «копье»? Как самому распознать фальшивую купюру, что делают с обветшавшими банкнотами, как, наконец, противостоять телефонным и интернет-мошенникам? Об этом и многом другом можно было узнать на очередном Дне открытых дверей в Отделении — НБ по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Журналистов в составе группы гостей встречал управляющий Отделением — Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Банка России Максим Фролов. Контингент желающих не ограничен — любой гражданин может прикоснуться к банковским «тайнам», отметил он. Интерес большой — в нынешний день записалось на экскурсию пять групп, состоящих, что примечательно, и из детей. Такая акция позволяет посетителям «окунуться в нашу специфическую работу», анонсировал Максим Петрович, ознакомиться с оборудованием для определения подлинности банкнот и других специальных целей. Одна из главных тем — финансовая грамотность в контексте острой проблемы кибермошенничества.

Максим Фролов, управляющий Отделением — НБ Чувашской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России: «Отдельное внимание в День открытых дверей уделялось вопросам кибербезопасности. Наши гости смогли не только послушать лекции о платежных инструментах и правилах защиты от кибермошенников, но и проверить свои знания, поучаствовав в викторине. Мы благодарны нашим посетителям за столь высокий интерес и надеемся, что полученные знания будут полезны в повседневной жизни».

В отделении есть собственный музей, с посещения которого и начался день. Отделение Банка России по Чувашии в 2022 году отметило 100-летний юбилей, за столь длительную историю в музее накопилось немало интересных экспонатов. От фотографий руководителей отделения в разные годы до богатой коллекции отечественной валюты и старинных предметов банковского интерьера. Экскурсовод напомнила историю названия российской валюты. Скажем, первый российский рубль, появившийся в 13 веке — это удлиненный брусок серебра весом в двести грамм, грубо обрубленный по концам. По одной из версий, название произошло от слова «рубить». Деля рубль на две части, получали полтины, на четыре — четвертаки.

В фойе расположилась более современная экспозиция — из разложенных на столах разноцветных купюр. Эксперт по исследованию денежных знаков Ольга Мальцева давала мастер-класс по определению подлинности банкнот. На сегодня в обращении находятся 9 номиналов купюр. Недавно возобновлен выпуск пяти- и десятирублевых банкнот. Эксперт приводила много тонкостей своего дела, ограничимся тем, что удостовериться в подлинности купюры самостоятельно можно тремя способами, в том числе рассмотрев ее на просвет.

Отдельная тема экскурсии — налично-денежное обращение. В специальном зале мы увидели прежнее оборудование для подсчета денег. Не сказать, что оно допотопное, но до нынешнего ему как до Луны. На специальных машинах считаются монеты и формируются пачки купюр. Есть современнейшая сортировальная машина для купюр, распознающая их годность для обращения с фантастической скоростью. Оборудование достаточно сложное, соответственно требующее высококвалифицированных специалистов.

Побывали мы и в помещении, где установлено оборудование для утилизации выведенных из обращения купюр. Сюда поступает измельченная обрезь, которая прессуется в брикеты, которые далее утилизируются в «статусе» обычных твердых бытовых отходов. Предупредили, что пытаться собрать «пазл» из этой пыли бесполезно.

Состоялся и еще один мастер-класс по части использования платежных инструментов и борьбы с мошенничеством. Публика собралась достаточно осведомленная в этой теме, но отдельные нюансы, озвученные экспертами банка, все же вызвали интерес. Особенно в том, как не попасться на удочку мошенников. Самый простой способ — не реагировать на незнакомые звонки. Предлагались также способы проверки различных мутных интернет-предложений. По каждой озвученной теме предлагалась викторина с вручением победителям сувениров.