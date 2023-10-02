На ярмарках выходного дня реализовано 144,5 тонны сельхозпродукции

Более ста тонн картошки, около пяти тонн моркови и столько же — лука приобрели чебоксарцы на ярмарках «Дары осени». А плюс к этому запаслись чесноком, свеклой, яблоками, кабачками, медом и многими другими экологически чистыми продуктами по выгодным ценам.

Работу свою ярмарки выходного дня начали 10 сентября и завершили в минувшее воскресенье. Изначально проходили они на четырех основных площадках — на территории торгового комплекса «Николаевский», в фермерских торговых рядах по улицам Эльгера и Ивана Франко и перед торговым домом «Шупашкар». Но затем по просьбам горожан в ярмарочный список добавили и площадку на территории ТК «Юго-Западный».

Места для торговли как с прилавков, так и с машин предоставлялись продавцам бесплатно. И те это оценили — торговать на ярмарки приехали более семисот производителей сельхозпродукции. А ветеранам, инвалидам и многодетным семьям покупки по традиции доставлялись бесплатно, к этой работе привлекали студентов и волонтеров, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар.