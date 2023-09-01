Корреспондент «СЧ» побывал в ДНР и Запорожье

Новая жизнь с оглядкой на обстоятельства

Последний день этого месяца — знаковая дата для истории Российской Федерации. 30 сентября ровно год назад жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав нашей страны. Сейчас у них идет переход в новую жизнь, которая пока еще не такая, как у большинства из нас, но оптимизма становится все больше.

Автор этих строк недавно побывал в некоторых городах Донецкой Народной Республики и Запорожья — и там, где не было боевых действий, и там, где военный конфликт оставил свой след. Для делегации спортивных журналистов, которых пригласили ознакомиться с только что возведенными профильными объектами, это была эмоциональная поездка. Но по этим самым эмоциям, конечно, не сравнимая с тем, что пришлось пережить местным жителям.

…Большое количество военных явно бросается в глаза. И это при том, что ты находишься еще не в ДНР, а в гостинице в Ростове-на-Дону, где мы остановились на ночь после длительного автобусного переезда из Москвы. В последующие дни, в Донбассе, к людям в военной форме уже начинаешь привыкать. Равно как и к военным грузовикам, многие из которых с числом 21 на номере. Но нет, это не про Чувашию — на военных машинах своя нумерация, здесь этот номер закреплен за Северо-Кавказским военным округом. Таких машин много на трассе, люди в военной форме постоянно встречаются и в придорожных кафе, на заправках. Ведут они себя вполне обыденно, даже если рядом перевозят поврежденный танк (видели мы и вышедший из строя «Леопард»).

Сейчас в новых регионах России меняется многое. Одно из важных социальных направлений, где происходят перемены, — массовый спорт. Так, в Новоазовске мы побывали на открытии реконструируемой здесь мини-футбольной площадки. Работа проводилась в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни». На торжественной церемонии звучал Гимн России, а юные спортсмены — гимнастки, футболисты — не только слушали, но и пели вслух. Это и есть яркое подтверждение волеизъявления: с кем жить, на чьей стороне оставаться.

Сбылась главная мечта

Здесь мы и познакомились с фотографом по имени Саша. В свои 20 с лишним лет мариупольский парень успел пережить весь ужас произошедшего в родном и любимом городе. От выстрелов и взрывов они с мамой прятались в подвале, но периодически приходилось выходить на поверхность — за водой, например. Так его маму ранили в руку, и это был не хаотично летевший осколок, а прицельный выстрел по гражданскому человеку. В другой раз на глазах у Саши погибла малолетняя девочка…

Парень признался, что раньше хотел заняться политикой, найти себя в государственной деятельности. «Но потом я успокоился, потому что сбылась главная мечта моей жизни: Мариуполь вошел в состав России. И больше мне уже ничего не надо», — сказал Александр.

Сейчас Мариуполь представляет собой город контрастов. Обычно мы так говорим про города, где старые частные домики соседствуют с навороченными новостройками. Но здесь контраст другой: районы с раненными выстрелами домами и зданиями, не подлежащими восстановлению, соседствуют с территориями, где возведены привлекательные и радующие глаз строения. И создается иллюзия того, что и солнце здесь светит как-то по-особенному.

Стройка в Мариуполе ведется семимильными шагами, в возведении новых домов участвуют десятки тысяч работников со всей страны. Неоценимый вклад в восстановление города сделали и строители Чувашии. И отрадно было видеть своими глазами работу земляков — чистые, ухоженные дома.

Почти все готово

Наши строители сейчас занимаются в Мариуполе восстановлением десяти многоквартирных домов. В рамках строительно-монтажных работ в 2022-2023 гг. Во всех домах в полном объеме выполнены работы по устройству кровли, замене окон и дверей, ремонту и пуску систем отопления, водоснабжения, водоотведения. В восьми домах заменена система электроснабжения, в двух работы ведутся, на трех домах выполняются фасадные работы и отделка мест общего пользования.

Два дома уже переданы городу, три полностью готовы к сдаче, оформляется документация. В оставшихся пяти домах выполняются работы. Степень готовности объектов — свыше 83%. Восстановление десяти многоквартирных домов планируется завершить в IV квартале этого года.

Также в Мариуполе нам показали новое футбольное поле, уложенное у одной из школ, оно соответствует всем современным стандартам — начиная от размеров и заканчивая качеством.

Побывали мы и в городе Мелитополе в Запорожье, где увидели новые ледовый каток, бассейн, баскетбольную площадку. Детям есть где и чем заниматься.

В отличие от Мариуполя в Мелитополе есть еще и вывески с украинскими наименованиями, и машины с украинскими номерами. Тем любопытнее было увидеть на одной из улиц гражданскую легковушку с флагом РФ и чувашским, 21-м, номером…

Сергей Петров

КСТАТИ

Как отметим дату?

В рамках празднования Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией планируются концертная программа и социальные мероприятия. В частности, авто-, вело- и мотопробеги в честь праздника, с флагами России; образовательные, выставочные мероприятия, посвященные истории Донбасса и Новороссии, экскурсионные программы для школьников и студентов. Руководители субъектов РФ вручат школьникам из подшефных регионов первые паспорта. Их в этот день получат те, кто отличился в учебе, спорте, общественной деятельности, добровольческом движении.

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Чувашские шевроны в знак добра и единения

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Благодаря помощи Чувашии в Бердянском районе ремонтируются школы, налаживается электроснабжение, восстанавливаются другие объекты инфраструктуры. В Запорожье не прекращаются потоки гуманитарной помощи из Чувашии, а медики республики, выезжая в командировки, оказывают всем нуждающимся качественную медицинскую помощь. Недавно представители Чувашии, посетив в очередной раз подшефный регион, передали жителям Бердянского района и Запорожской области шевроны республики — нашивки с изображением герба и флага Чувашии, а также российского триколора. Символический подарок запорожцы встретили тепло. Как пишет местный телеграм-канал «Бердянск.ру», для людей шевроны стали добрым символом, а те, кто удостоился их, искренне благодарили в соцсетях и отмечали их благородное значение — взаимное уважение и единство наших народов.

Ольга Казакова