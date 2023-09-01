Представители Чувашии продемонстрировали отличное выступление на Кубке мира по самбо в Сербии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Перспективная 20-летняя самбистка Софья Емелюкова уже блистала на юниорском и молодежном уровне — в ее активе победы на первенствах мира среди девушек в 2021 году и среди юниорок в 2022 году. Сейчас талантливая спортсменка показывает солидные результаты среди взрослых. На соревнованиях в Сербии наша землячка в весе до 50 кг выиграла серебряную медаль, проиграв в финале соотечественнице Ольге Полыгаловой.
«Кубок мира сложился для меня непросто, так как это был мой первый международный старт среди женщин, — рассказала Софья Емелюкова в беседе с корреспондентом «СЧ». — По ходу полуфинала я проигрывала двукратной победительнице чемпионата Европы, но проявив силу воли и характер, удалось выиграть схватку. В финале проиграла соотечественнице, но я не унываю. Буду тренироваться и работать над ошибками на пути к будущим золотым медалям».
Еще один представитель Чувашии Александр Федоров также в битве за золотые награды в весовой категории до 64 кг встретился с партнером по команде Ахмедом Газматовым. И здесь спортсмену из нашей республики не удалось добраться до вершины пьедестала — Александр Федоров завоевал «серебро».
Кстати, по итогам Кубка мира сборная России, выступавшая под флагом ФИАС (международной Федерации самбо) в командном зачете заняла первое место. В общей сложности в активе наших спортсменов 12 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали, сообщили в Минспорте Чувашии.

Опубликовано: 28 сентября 2023 г.


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