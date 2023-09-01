Чтоб горел без тревог голубой огонек

Природный газ поставлен на службу людям. Благодаря ему в доме тепло и уютно, а на кухне еще и вкусно. Хозяевам надо лишь правильно обращаться с приборами и поддерживать необходимые контакты с газовой службой. На брифинге в Чебоксарах журналистам рассказали о новых требованиях к эксплуатации газового хозяйства в многоэтажках и частном секторе.

Поводом для брифинга стали вступившие в силу с 1 сентября этого года изменения в федеральном законодательстве. «Вводятся новые правила игры: техобслуживанием и ремонтом газового оборудования теперь занимается одна специализированная организация. В Чувашии это АО «Газпром газораспределение Чебоксары», — рассказал первый заместитель гендиректора АО Виталий Семенов (к слову, раньше этими полномочиями обладали 32 специализированные организации, вошедшие в реестр ГЖИ).

Минстроем РФ утверждены новые типовые формы договоров на техобслуживание. В связи с новшествами абонентам требуется перезаключить договоры, касающиеся их внутриквартирного газового хозяйства — кухонных плит, колонок, котлов отопления. Жильцам многоквартирных домов дан срок — до 31 декабря 2023 года. В распоряжении тех, кто проживает в индивидуальных домовладениях — следующий год.

Что же касается внутридомового газового оборудования, то управляющие компании и ТСЖ должны заключить со специализированной организацией новый договор тоже до конца этого года, соответствующие поправки нужно внести в договор управления многоквартирным домом, а если это ТСЖ — еще и в устав.

Оформить документы можно в офисах филиалов и газовых участков АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Начиная с 1 сентября с жителями республики уже перезаключено 4% договоров, сообщил Виталий Семенов. В некоторых филиалах есть опыт выхода на производственные площадки — людям удобнее заполнить бланки прямо по месту работы. Помочь с оформлением могут и контролеры поставщика газа, проверяющие оборудование в квартирах.

По статистике, 90% всех несчастных случаев, связанных с голубым топливом, происходят из-за отравления угарным газом. В Чувашии в 2023 году в пяти таких инцидентах пострадали 14 человек, четверо из них лишились жизни. Руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков напомнил, что в мае из-за утечки газа на улице Ярославской в Чебоксарах погиб 9-летний ребенок, его маму и еще одного родственника госпитализировали. Поэтому за газовым хозяйством в своих домах необходимо следить и держать его в исправном состоянии. Любые самовольные перепланировки запрещены. Ремонт имеющегося или установку нового оборудования должны выполнять только специалисты.

Обязательное условие безопасности — грамотное содержание дымовых и вентиляционных каналов в квартирах и домах. Их проверка проводится не реже трех раз в год, отметил Виктор Кочетков. Теперь установлены и сроки: с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь. Это зона ответственности управляющих компаний

При отказе от заключения договора на техобслуживание поставщик газа может прекратить газоснабжение. Предусмотрена и административная ответственность — для граждан это штраф от 1000 до 2000 рублей. Столько же взыщут, если хозяева не допускают специалистов в квартиру для осмотра газовых приборов, не хотят менять неисправное оборудование или диагностировать его. Журналисты поинтересовались, как понять, что к тебе домой пришел настоящий, а не лже-газовик. «У каждого специалиста есть удостоверение, — пояснил Виталий Семенов. — В договоре указан телефон. Можно позвонить по нему и уточнить, есть ли такой работник в нашей организации».

Несколько важных моментов: