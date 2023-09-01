Никита Михалков оценил Вышитую карту и предложил изучать ее на уроках географии

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Экскурсию по музею Светлана Каликова провела не только для Никиты Михалкова — чуть позже она рассказала о Вышитой карте его коллеге, актеру и режиссеру Николаю Бурляеву. Фото Оксаны Ивановой

«Это умно, дальновидно и мастерски сделано»

В последнее время стало традицией вести всех почетных гостей республики в Национальный музей, знакомить их со знаменитой Вышитой картой. Не стал исключением и Никита Михалков, приехавший в Чувашию в рамках проекта «Большие гастроли» со спектаклем «12».

Экскурсию по музею для Никиты Сергеевича провела министр культуры Светлана Каликова. Экскурсантом Михалков оказался любознательным и дотошным — поинтересовался, например, выдавали ли работавшим над картой мастерицам заранее утвержденный рисунок, который им надо было вышить? А когда услышал, что все вышивальщицы сами придумывали, что именно будет на их фрагменте карты, порадовался за свободу народного творчества: «Замечательно, что эта вышивка не редактировалась, что у нас такие талантливые мастерицы!»

«Это шедевр! Это очень красиво, очень самобытно», — говоря о Вышитой карте, знаменитый режиссер не скупился на самые высокие оценки. И подаренную ему копию карты он тоже по достоинству оценил. Фото Оксаны Ивановой

Впечатлили режиссера и пазлы, созданные на основе Вышитой карты. «Я бы ввел их в школах, на уроках географии, — сказал Михалков. — Пусть дети через эту игру изучают свою Родину». А еще он подметил одну патриотичную деталь — то, что доминирующими в карте оказались цвета российского триколора.

Кстати, патриотичная карта у Никиты Сергеевича теперь всегда будет под рукой. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, Светлана Каликова и директор Национального музея Ирина Меньшикова торжественно вручили гостю большую картину с напечатанной на холсте Вышитой картой России. А сам Михалков оставил свой отклик в книге отзывов музея. «Это талантливо, умно, дальновидно и мастерски сделано, — написал он. — Уверен, об этой замечательной карте должны знать все!»

Опубликовано: 21 сентября 2023 г.


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