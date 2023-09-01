В столице Чувашии появилась аллея архивистов

В эти дни Чебоксары стали местом встречи десятков специалистов архивного дела — от рядовых работников муниципальных архивов до ведущих специалистов отрасли из соседних регионов и сотрудников известных всем федеральных научных учреждений. Поводом для такого массового сбора стало столетие архивной службы Чувашской Республики. Гостям была предложена обширная трехдневная программа, где официальные мероприятия (всероссийская научно-практическая конференция «Роль архивов в обществе: актуальные вопросы, достижения и инновации», посещение историко-документальной выставки государственных архивов Чувашии) перемежались с яркими экскурсиями (в национальный музей на выставку «Вышитая карта России», в государственные архивы республики). Особо тепло встретили гости предложение поучаствовать в закладке «Аллеи архивистов» перед зданием государственного исторического архива Чувашской Республики, расположенным на улице Урукова. По словам организаторов, таких аллей в стране пока нет.