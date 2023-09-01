В Чувашском институте гуманитарных наук презентовали книгу об Алексее Трофимове

Исполин науки

Талант таких людей сравнивают с бриллиантом, сияющим на солнце миллионами граней. Философ. Творец. Оракул. Личность глобального ума и титанической любви к жизни и окружающим, которые словно заряжались от него энергией души и мысли, становясь чуточку мудрее, чище, глубже… В прошлую пятницу в Чувашском институте гуманитарных наук говорили о докторе искусствоведения, профессоре, почетном члене Российской академии художеств Алексее Трофимове, которого уже три года нет с нами. Поводом для встречи послужила презентация книги «Алексей Александрович Трофимов: ученый, организатор науки, общественный деятель», включающей в себя интервью, статьи, рецензии, воспоминания и литературу о нем.

Национальная вышивка и скульптура, руническая письменность и поэзия — вот лишь малая толика профессиональных интересов Алексея Александровича. Он часто засиживался в архивах, но живое общение с источниками и памятниками культуры было для него гораздо важнее. А потому неутомимо ездил по городам и селам, посещал музеи и фонды, святилища и могильные захоронения, пытливо собирал материалы в экспедициях и командировках. Много думал о «самоценности разных цивилизаций» и полагал, что «если все народы будут соблюдать принципы равенства, наступит гармония, не станет конфликтов и войны».

Коллеги отмечают, что в своих трудах Алексей Трофимов использовал синтетический подход, применяя целый спектр методик, умений, практик и никогда не идя по проторенному пути. Ставят его, в далеком прошлом простого деревенского учителя рисования, в один ряд с такими величинами мировой науки, как Лев Гумилев и Арнольд Джозеф Тойнби. Он был похож на них тем, что стремился расширить рамки общепринятых норм познания, найти новый ракурс, перевернуть привычное представление о тех или иных вещах и явлениях. И, как следствие, свободно разбирался в этнографии и археологии, языкознании и мифологии, космогонии и других науках, переступив границы искусствоведения.

Наверное, поэтому монографии Алексея Трофимова, печатавшегося в том числе и за рубежом, не пылятся на полках библиотек, а становятся импульсом для дальнейших научных поисков, открывая дорогу молодым исследователям, окрыляя и вдохновляя на служение великой Каллиопе.

Кстати

Составителем и ответственным редактором сборника стал доктор искусствоведения, профессор Михаил Кондратьев, который работал с Алексеем Трофимовым с 1972 года. Также на презентации выступили директор Чувашского института гуманитарных наук Петр Краснов, его заместитель по науке и развитию Геннадий Николаев, сотрудники нескольких направлений Алина Малинина, Евгений Лебедев, Юрий Гусаров, Георгий Матвеев и Евгений Михайлов.