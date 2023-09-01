Цены на услуги нотариусов привяжут к региональному прожиточному минимуму

Правила начнут действовать с 1 октября.

«Мы инициировали такие изменения в Совете Федерации, одобрили на 536-ом пленарном заседании верхней палаты.

Отмечу, что оформление ряда социально значимых документов, таких, как доверенность физлицу, согласие супруга на сделку или выезд ребёнка за рубеж, свидетельство о праве на наследство и т.п. — станет дешевле.

В каждом регионе тарифы будут устанавливаться отдельно, в зависимости от прожиточного минимума и социально-экономической ситуации», — сообщил сенатор от Чувашии Николай Владимиров.