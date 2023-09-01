И после 70-ти лет можно найти свое счастье

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары можно не только получить помощь, но и, как оказалось, найти вторую половинку. Сразу после бракосочетания супругов Мильковых поздравили сотрудники учреждения. Фото Чебоксарского центра соцобслуживания населения

Не думали, не гадали чебоксарцы Галина Борзунова и Сергей Мильков, что в столь почтенном возрасте — ей 72 года, ему — 73 — будут принимать поздравления со свадьбой, но у судьбы были свои планы на этот счет. В начале сентября пара официально вступила в брак и теперь в Чувашии на одну любящую семью больше.

Свое семейное счастье новоиспеченные супруги нашли в Комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары, где оба проживают в стационарном отделении для пожилых и инвалидов. Познакомились они прошлой весной, когда Сергей Степанович только поселился в социальном учреждении. С новым жильцом Галина Александровна, которая проживает там уже семь лет, как-то сразу поладила, да и оказалось, что у них много общего.

Оба родились в феврале с разницей в три дня и имеют одинаковые увлечения и интересы. По утрам в числе первых с радостью спешат на зарядку в музыкальный зал, любят долгие прогулки на свежем воздухе, читают книги, следят за новостями в стране и мире, смотрят фильмы, с удовольствием участвуют в концертах и других мероприятиях центра, занимаются в кружках — так за душевными разговорами и сдружились. Кроме того, как выяснилось, оба связаны с Уралом. Сергей Степанович родом из города Ирбита, а Галина Александровна жила несколько лет в Свердловской области.

Родилась она, к слову, в бурятском городе Улан-Удэ, а в Чувашию переехала чуть больше десяти лет назад вслед за детьми и внуками. В столице Бурятии Галина Александровна окончила институт культуры, получила образование библиотекаря-библиографа, работала в библиотеках. Сергей Степанович трудился в строительной сфере.

Замечательную певунью, а Галина Александровна хорошо поет, выступает в хоре «Ивушка» при центре, не мог не заметить Сергей Степанович. А он покорил ее своим добродушием, заботой и отзывчивостью — каждому, кто живет в центре, особенно людям с инвалидностью, мужчина старается помочь. «Повсюду стали ходить вместе: на зарядку, на прогулки, в город, в храм, банк, аптеку. За завтраком — тоже за одним столом, — рассказывает Галина Александровна. — Потом познакомила его с детьми и внуками. Их у меня двое: младший еще школьник, а старшая внучка учится в Санкт-Петербурге».

Как и полагается, с предложением руки и сердца выступил мужчина. «В таком возрасте, конечно, не сразу решишься… Но мы не хотим быть одни. Одиноким приходится нелегко, знаю по себе — одна поднимала троих детей, а вдвоем, вместе, легче решать любые проблемы. Как говорится, один в поле не воин. Да и веселее, — говорит Галина Александровна. — Хоть нам уже за 70, но мы считаем, что семья жизненно необходима каждому человеку. Она дает чувство защиты и уверенности в завтрашнем дне».

Свой семейный союз супруги Мильковы скрепили 5 сентября в отделе ЗАГС администрации Ленинского района Чебоксар, куда жениха и невесту проводили родственники. А когда вернулись, с радостным событием «молодоженов» сердечно поздравили в Комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары. Красивой паре — жениху в строгом костюме и невесте в нарядном платье и с элегантной шляпкой — вручили букеты цветов и подарки, а потом всех пригласили на чаепитие с тортом.

Как рассказала заведующая отделением Олеся Рубцова, такую свадьбу в учреждении справляли впервые. «Мы очень рады, что две любящие половинки в таком возрасте нашли друг друга в нашем центре. Галина Александровна — душа компании, всегда готова помочь в организации концертов и праздников, легкая на подъем, Сергея Степановича тоже все уважают», — отзываются сотрудники Комплексного центра. В отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, к слову, проживают 34 получателя социальных услуг. Самой старшей подопечной скоро исполнится 91 год.

Новобрачным в учреждении предоставили отдельную семейную комнату, а в скором времени «молодые» готовятся обвенчаться. Церковный брак супруги заключат в небольшой часовенке Святого Великомученика Пантелеймона при Городской клинической больнице № 1 в Чебоксарах в октябре.

«Никогда не теряйте надежды. Нужно всегда надеяться на лучшее», — желают супруги Мильковы.

Опубликовано: 19 сентября 2023 г.


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