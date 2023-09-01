И после 70-ти лет можно найти свое счастье

Не думали, не гадали чебоксарцы Галина Борзунова и Сергей Мильков, что в столь почтенном возрасте — ей 72 года, ему — 73 — будут принимать поздравления со свадьбой, но у судьбы были свои планы на этот счет. В начале сентября пара официально вступила в брак и теперь в Чувашии на одну любящую семью больше.

Свое семейное счастье новоиспеченные супруги нашли в Комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары, где оба проживают в стационарном отделении для пожилых и инвалидов. Познакомились они прошлой весной, когда Сергей Степанович только поселился в социальном учреждении. С новым жильцом Галина Александровна, которая проживает там уже семь лет, как-то сразу поладила, да и оказалось, что у них много общего.

Оба родились в феврале с разницей в три дня и имеют одинаковые увлечения и интересы. По утрам в числе первых с радостью спешат на зарядку в музыкальный зал, любят долгие прогулки на свежем воздухе, читают книги, следят за новостями в стране и мире, смотрят фильмы, с удовольствием участвуют в концертах и других мероприятиях центра, занимаются в кружках — так за душевными разговорами и сдружились. Кроме того, как выяснилось, оба связаны с Уралом. Сергей Степанович родом из города Ирбита, а Галина Александровна жила несколько лет в Свердловской области.

Родилась она, к слову, в бурятском городе Улан-Удэ, а в Чувашию переехала чуть больше десяти лет назад вслед за детьми и внуками. В столице Бурятии Галина Александровна окончила институт культуры, получила образование библиотекаря-библиографа, работала в библиотеках. Сергей Степанович трудился в строительной сфере.

Замечательную певунью, а Галина Александровна хорошо поет, выступает в хоре «Ивушка» при центре, не мог не заметить Сергей Степанович. А он покорил ее своим добродушием, заботой и отзывчивостью — каждому, кто живет в центре, особенно людям с инвалидностью, мужчина старается помочь. «Повсюду стали ходить вместе: на зарядку, на прогулки, в город, в храм, банк, аптеку. За завтраком — тоже за одним столом, — рассказывает Галина Александровна. — Потом познакомила его с детьми и внуками. Их у меня двое: младший еще школьник, а старшая внучка учится в Санкт-Петербурге».

Как и полагается, с предложением руки и сердца выступил мужчина. «В таком возрасте, конечно, не сразу решишься… Но мы не хотим быть одни. Одиноким приходится нелегко, знаю по себе — одна поднимала троих детей, а вдвоем, вместе, легче решать любые проблемы. Как говорится, один в поле не воин. Да и веселее, — говорит Галина Александровна. — Хоть нам уже за 70, но мы считаем, что семья жизненно необходима каждому человеку. Она дает чувство защиты и уверенности в завтрашнем дне».

Свой семейный союз супруги Мильковы скрепили 5 сентября в отделе ЗАГС администрации Ленинского района Чебоксар, куда жениха и невесту проводили родственники. А когда вернулись, с радостным событием «молодоженов» сердечно поздравили в Комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары. Красивой паре — жениху в строгом костюме и невесте в нарядном платье и с элегантной шляпкой — вручили букеты цветов и подарки, а потом всех пригласили на чаепитие с тортом.

Как рассказала заведующая отделением Олеся Рубцова, такую свадьбу в учреждении справляли впервые. «Мы очень рады, что две любящие половинки в таком возрасте нашли друг друга в нашем центре. Галина Александровна — душа компании, всегда готова помочь в организации концертов и праздников, легкая на подъем, Сергея Степановича тоже все уважают», — отзываются сотрудники Комплексного центра. В отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, к слову, проживают 34 получателя социальных услуг. Самой старшей подопечной скоро исполнится 91 год.

Новобрачным в учреждении предоставили отдельную семейную комнату, а в скором времени «молодые» готовятся обвенчаться. Церковный брак супруги заключат в небольшой часовенке Святого Великомученика Пантелеймона при Городской клинической больнице № 1 в Чебоксарах в октябре.

«Никогда не теряйте надежды. Нужно всегда надеяться на лучшее», — желают супруги Мильковы.