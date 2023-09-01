Бабушки спешат на помощь

Пять проектов из Чувашии стали финалистами Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Все они посвящены вовлечению пожилых людей в активную жизнь и развитию «серебряного» волонтерства. Пенсионеры будут помогать семьям участников спецоперации, малоимущим людям и открывать в себе творческие таланты.

Три года назад жительница Алатыря Зоя Бусоргина уже побеждала в конкурсе «Молоды душой» с проектом «Фабрика здоровья «БРИЗ», популяризирующим здоровый образ жизни среди пожилых людей. А теперь активная пенсионерка вышла в финал с новым проектом «СВОя семья». Он объединит «серебряных» волонтеров, членов женсовета и совета жен и матерей участников СВО, поможет поддержать матерей и жен бойцов, сплотит добровольцев, желающих приблизить победу. Кстати, и Зоя Бусоргина, и другие алатырские пенсионерки уже помогают, чем могут, участникам спецоперации: вяжут носки для бойцов и плетут маскировочные сети.

А людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогут марпосадские бабушки особого назначения. Именно так называется проект сотрудницы Мариинско–Посадского центра соцобслуживания населения Оксаны Корчаковой. При этом центре есть творческая мастерская «Волшебный мир рукоделия» — здесь пенсионерки и будут вязать носки, следки, шарфы, шапки, варежки для детей и взрослых из малоимущих семей, а еще — перешивать и ремонтировать им одежду.

…И для тех, кому уже 60, дебют на сцене вполне реален. На вовлечение людей «серебряного» возраста в активный творческий процесс нацелен проект «Сказки дедушки Ермолая», уже воплощенный в жизнь в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения. Местные пенсионеры с удовольствием пишут сценарии для постановок, проводят мастер-классы и выступают со спектаклями перед школьниками и дошколятами, прививая им любовь к театру и налаживая связь между поколениями.

Была предусмотрена в грантовом конкурсе и отдельная номинация для организаций по открытию в городах и селах Добро.Центров «Молоды душой». И здесь тоже отличились представители Чувашии — в финал вышли проекты регионального отделения «Союза пенсионеров России» и Алатырского центра социального обслуживания населения Минтруда Чувашии. В сентябре всем финалистам предстоит защита проектов. После этого члены жюри определят победителей. Их имена объявят 1 октября в Москве, на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

СПРАВКА «СЧ»

Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» организует Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и благотворительного фонда «Память поколений». Конкурс, проводимый с 2018 года, направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов, развитие добровольческого движения лиц старшего возраста, содействия в самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом. В этом году на конкурс было подано более 3 тысяч заявок. Как сообщают организаторы, в финал вышли 296 инициатив: 47 — в направлении «Волонтерские центры» и 249 — в группе «Социальные проекты».