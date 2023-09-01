В Чувашии впервые наградят лучших экспортеров ПФО

Чествование победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» состоится в Чебоксарах 15 сентября.

Успехи предприятий и фирм в экспортной работе оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и бизнес-сообщества. В итоге определены лидеры в 20 номинациях, и каждый победитель номинирован в финал федерального конкурса.

«Впервые в Чувашии мы принимаем лучших экспортеров Приволжского федерального округа. Это большая честь. И нам есть что сказать, поделиться опытом развития экспортной деятельности, — отметил Глава республики Олег Николаев. — В 2023 году внешнеэкономическая деятельность Чувашии активизировалась: внешнеторговый оборот республики в полтора раза превысил оборот досанкционного 2021 года. А по сравнению с прошлым годом рост поставок за рубеж составил почти 50%. Увеличились объемы торговли с дружественными государствами — преимущественно странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Причем более половины экспорта приходится на малый и средний бизнес. У нас есть уникальная продукция, которую в стране отправляем за границу только мы. Это электротехника, химия, солнечные батареи, а также наша гордость — хмель».