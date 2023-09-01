Николай Владимиров: в Чувашии начнет действовать единый федеральный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей

Внедрение единого стандарта в региональном отделении партии «Единая Россия» сенатор обсудил с руководителями органов исполнительной власти региона, республиканского военкомата и фонда «Защитники отечества». Николай Владимиров напомнил, что решение о внедрении единого стандарта региональных мер поддержки и социального паспорта семьи участника СВО во всех регионах страны было принято 16 мая на заседании рабочей группы по вопросам участников СВО под председательством генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В стандарте обозначены 20 мер поддержки, реализация которых предполагается во всех регионах страны.

Как отметила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, в настоящее время в республике из обозначенных 20 действуют 11 социальных инициатив. — По остальным уже проведены необходимые консультации. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева подготовлен проект соответствующего Указа, который в настоящее время готовиться к подписанию, — рассказала министр.

Николай Владимиров подчеркнул, что в настоящее время в республике налажено необходимое взаимодействие между структурами, которые принимают участие в решении проблем, возникающих у участников СВО и членов их семей.