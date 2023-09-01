Выпускник университета Минобороны возглавил службу судебных приставов

Приказом директора Федеральной службы судебных приставов с 1 сентября на должность врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике назначен Сергей Резник. Нового руководителя Главе Чувашии Олегу Николаеву представил начальник Управления государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов, генерал-майор внутренней службы Александр Дарин.

«Работа, которая ведется Федеральной службой судебных приставов, имеет важнейшее значение для людей и для системы государственного управления… Это взыскание заработной платы, алиментов, обеспечение выполнения обязательств со стороны государства, — отметил Олег Николаев. — Со стороны правительства Чувашии мы всегда готовы работать вместе, и в части реализации наших обязательств будем вырабатывать действенные механизмы».

Из досье

Сергей Павлович Резник родился 30 апреля 1976 года в городе Миасс Челябинской области. В 1993 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1998 — Военный университет Минобороны РФ (прокурорско-следственный факультет). Служил в Вооруженных силах РФ. В феврале 2000 года назначен на должность судебного пристава–исполнителя межрайонного подразделения особо важных исполнительных производств Главного управления Минюста РФ по Московской области, с августа 2003 года работал начальником отдела — старшим судебным приставом Ногинского районного подразделения службы судебных приставов.

С марта 2009 года руководил специализированным межрайонным отделом по особым исполнительным производствам, с мая 2020-го — специализированным межрайонным отделом по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Награжден медалями ФССП России «За заслуги», «За службу» I степени, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Московской области».