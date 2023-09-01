Уроки школьных строек

Столица Чувашии прирастает жилыми кварталами. А это значит, нужна сопутствующая инфраструктура — магазины, поликлиники, бытовой сервис, детсады. И, конечно же, школы. Это очень удобно и для детей, и для родителей, когда от дома до парты рукой подать. В новых чебоксарских микрорайонах идут «образовательные» стройки, а жители с нетерпением ждут их завершения.

Как мы уже сообщали, на днях новостройку в микрорайоне «Садовый» проинспектировал Глава Чувашии Олег Николаев. Объект этот проблемный, поскольку сроки его сдачи не раз переносились. Менялись и генподрядчики.

Сегодня за дело взялась Ипотечная корпорация Чувашской Республики. Новый срок сдачи школы обозначен в контракте — до 5 декабря этого года. «Но мы будем делать все, чтобы ускориться и сдать школу раньше, — сказал Олег Николаев. — Есть такое желание, чтобы дети со второй четверти уже приступили к обучению в ней».

Сегодня объем выполненных работ на объекте составляет 70,15%. В двух блоках школы завершена внутренняя отделка, еще в двух она продолжается. Монтируется вентилируемый фасад. Активно идет благоустройство — прокладываются проезды и тротуары, озеленяется пришкольное пространство. Для классов, спортзалов, пищеблока уже закуплена мебель и оборудование.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин, тоже побывавший на стройплощадке в «Садовом», отправился с инспекцией на другие объекты.

«Хорошая будет школа, со звукоизоляцией, — встретил чиновника в микрорайоне «Университетский-2» Николай Угаслов, генеральный директор генподрядчика АО «Специализированный застройщик «ТУС». — Этот объект на 1500 мест очень актуален. У нас в микрорайоне около тысячи детей — школа полностью покроет потребность населения».

Сейчас здесь поднимается каркас третьего и четвертого этажей — рабочие кладут стены, монтируют перекрытия и окна. А на первом этаже уже штукатурят.

Ориентировочно в октябре строители закончат коробку (сейчас она сделана на 80%), проложат коммуникации (сегодня степень их готовности 70%) — к зиме надо подать тепло. В следующем году, к маю, планируется завершить отделочные работы. А в августе в школе можно будет расставлять мебель к приходу детей (срок завершения строительства по контракту — до 31 июля).

Здесь будет все, что нужно для учеников: просторные классы, актовый зал, целых три спортзала, в том числе для хореографии. А какая будет кухня — вся школа поместится в столовой сразу. «Бассейн будущий на четыре дорожки можем показать. Усложненное армирование, гидробетон — все основательно», — пригласили пройти дальше представители генподрядчика.

Распланирована и пришкольная территория — стадион, площадки для волейбола и баскетбола. Между тем этот объект очень компактный и занимает весьма маленький участок. «Мы хотим, чтобы эта школа стала типовой, — поделились планами специалисты. — Во многих городах не хватает площадей».

А в микрорайоне «Солнечный» стройка только в начале. Объем выполненных работ составляет около 12%. Забиты сваи, сделан фундамент, строители дошли до перекрытий цокольного этажа. На площадке работают четыре крана, техника и около ста человек. Подрядчиком на этом объекте выступает АО «Специализированный застройщик «Стройтрест № 3». И хотя здание переменной этажности пока не обрело реальные черты, школа здесь будет тоже современная — со стадионом, бассейном, столовой и прочими атрибутами качественного образования и развития.

«Графики соблюдаются, рисков не вижу», — подытожил сити-менеджер Денис Спирин на стройплощадке в «Университетском-2». А позже в телеграм-канале написал: «Проверил <…> ход строительных работ в школе мкр «Университетский-2», где выполнено 45% от запланированного объема работ. Срок сдачи объекта по контракту — июль 2024 года. Посетил также стройку в мкр «Солнечный», где по концессии с ООО «ПроШкола» возводится школа на 1400 мест. Ожидаемый срок сдачи объекта — ноябрь 2024 года».