На старт эстафеты «СЧ» вышла команда газеты «Марийская правда»

Главное не победа, а участие

Домой соседи вернулись не с пустыми руками — привезли Кубок Саши Егорова и яркие впечатления от эстафеты. Ими они поделились с читателями на страницах своей газеты.

В составе команды «Марийской правды» на беговую дорожку вышли заместитель главного редактора Евгений Кузнецов, исполнительный директор Марина Ласточкина, руководитель рекламного отдела Андрей Полянский и шеф-редактор сетевого издания «Марийской правды» Анастасия Петрова. Настрой у них был боевой. Пробежать предстояло всего 400 метров, каждому — сотню, передавая эстафетную палочку друг другу. Еще перед забегом Анастасия Петрова поделилась, что переживаний нет — «ведь у нас слаженная команда».

«Мы познакомились с коллегами из Чебоксар, и такая солнечная атмосфера нас окружает, и энергии в нас много. Здорово, что нас объединяет этот легкоатлетический забег. А какое место займем, уже не так важно. Но мы будем стараться», — рассказала Анастасия.

Несмотря на то, что занять место на пьедестале не удалось, «марправдинцы» были очень довольны. Ведь, как говорится, главное — не победа, а участие!

«Адреналин зашкаливает, очень здорово, нам понравилось, будем готовиться к следующему году! — призналась после эстафеты Марина Ласточкина. — Мы участвовали в первый раз, и думаем, что очень достойно все получилось!»

«Спасибо главному редактору Владимиру Васильеву за прекрасную организацию спортивного праздника!» — добавил Евгений Кузнецов.

К слову, первое место заняли сотрудники НТРК Чувашии, второй добежала команда «Советской Чувашии». «Бронза» досталась ГТРК «Чувашия». А нам, думаю, стоит попробовать свои силы в следующем году! Главный судья соревнований Алексей Александров пояснил, что участниками забега могут стать даже несколько команд из одной редакции. А Владимир Васильев очень метко заметил, что на этих соревнованиях крутая энергетика — «бегут четыре человека, а заряжаются электричеством всей редакцией».

Ирга Козлова, «Марийская правда»