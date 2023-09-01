«Это добрая традиция, которую нужно продолжать»

Каждый год в сентябре многие депутаты Госсовета Чувашии меняют пиджаки и галстуки на спортивную форму и отправляются на стадион, на эстафету «Советской Чувашии». Традиции народные избранники не изменили и в этом году. А после соревнований трое из них поделились мнениями об эстафете с корреспондентами «СЧ», рассказав, в том числе, о важности осеннего спортивного праздника в популяризации здорового образа жизни. Что и неудивительно, ведь по основной профессии все эти депутаты — медики.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии:

«Такие мероприятия придают новые силы, бодрость духа и стремление к новым свершениям. Своим личным примером мы показываем, что Чувашия стремится быть здоровой и сильной республикой. Выражаю признательность средствам массовой информации за то, что они пропагандируют спорт и здоровый образ жизни».

ЮРИЙ ЗОРИН,

главный врач ООО «Дентамед»:

«85-я Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева — это отличная пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. И это добрая хорошая традиция, которую нужно продолжать из года в год. Эстафета стала местом, которое объединяет людей разных национальностей, возрастов, и напоминает всем нам о том, что мир нужно беречь и укреплять».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ,

главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ (г. Чебоксары):

«Эстафета «Советской Чувашии» — не только праздник спорта и здорового стиля жизни, но и место встречи друзей и давних знакомых. Посмотрите, какая душевная атмосфера каждый год царит в день соревнований на стадионе — улыбки, смех, дружеские объятия…

Замечательно, что эстафета объединяет всех — и людей, которые давно дружат со спортом, и тех, кто делает первые шаги в легкой атлетике, и просто любителей здорового образа жизни. Сам я в этом спортивном празднике участвую не в первый раз. Отмечу, что дистанция не сложная — была бы возможность, с удовольствием пробежал бы еще круг-другой».