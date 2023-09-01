116 команд приняли участие в субботней эстафете «СЧ»

Но была еще одна команда, которая вышла на старт задолго до начала соревнований, и объединила верных друзей нашей эстафеты.

Что общего у Чебоксарского хлебозавода № 1 и компании Отделфинстрой? И строители, и хлебопеки ценят умение работать в команде, знают, как сплачивают людей не только общий труд, но и совместные спортивные праздники, и поэтому всегда с удовольствием помогают подготовить и провести эстафету. Среди давних друзей наших соревнований — и «Чувашпотребсоюз», кондитерская фабрика «АККОНД» и «АККОНДМОЛОКО», СБЕР, компания «Ядринмолоко», «АБС Электро», сеть магазинов «Спорттовары, компания Меладо, АО «Лента», кондитерская фирма «СМАК» — эти предприятия и фирмы сами практикуют спортивный стиль жизни и уже много лет помогают редакции готовить призы и награждать лучших спортсменов. Командный дух участников эстафеты всегда готовы поддержать Нотариальная палата Чувашской Республики, благотворительный фонд «Интеграция и развитие», ООО «ТУС». Как никто другой знают о пользе здорового образа жизни врачи — из года в год партнерами эстафеты становятся Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, клиника «Дент-а-мед», МНТК «Микрохирургия глаза. А «Росгосстрах» в Чувашии по традиции страхует участников забегов от возможных травм (которых на нынешней эстафете, к счастью, не было)

За поддержку спортивного праздника редакция «СЧ» благодарит всех партнеров эстафеты, Минспорт Чувашии, отдельно — сотрудников стадиона «Олимпийский», администрацию г. Чебоксары и вышедших на старт коллег — журналистов. Спасибо, друзья! До встречи в следующем году!