Легкоатлетический забег «СЧ» признали спортивным «брендом» республики

Осень началась с эстафеты

В 85-й раз газета «Советская Чувашия» объединила приверженцев здорового образа жизни, любителей бега и профессиональных спортсменов, ветеранов спорта и олимпийских чемпионов. Традиционно первый осенний праздник спорта в республике собрал на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах свыше 800 бегунов в составе сотни сплоченных команд.

Радушная встреча гостей, друзей-партнеров, крепкие объятия, добрые напутствия атлетам, примерка фирменной экипировки участников забегов, упаковывание подарков для будущих победителей и многочисленные фотосессии на фоне 43-х «золотых» кубков, ожидающих своих обладателей… Даже еще не начавшись, эстафета создавала особую атмосферу дружбы, ощущение большого спортивного праздника, который любят и с нетерпением ждут.

О начале торжества возвестило яркое и энергичное выступление народного ансамбля эстрадного танца «Синяя птица», и на беговые дорожки друг за другом потянулись спортивные команды под своими флагами и штандартами.

Возглавила парад участников команда «СЧ». По обыкновению наши ребята вышли в фирменных футболках с портретом выдающегося земляка, летчика-космонавта Андрияна Николаева, в память о котором с 2005 года и проводятся эти соревнования. Вот и в этот раз о дважды Герое Советского Союза вспоминали с особым теплом и трепетом. И по традиции прямо с церемонии открытия мероприятия к памятнику Андрияну Григорьевичу была отправлена делегация для возложения цветов.

Участников состязания приветствовали высокие гости. Первый вице-премьер республики — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил, что старт эстафете был дан в далекие 1930-е годы, на первый забег вышло всего 38 человек в составе трех команд. Эстафета прошла на Красной площади, и газета тогда выходила под другим названием «Красная Чувашия». Спустя десятилетия главное спортивное событие осени ежегодно собирает на беговых дорожках огромное количество участников.

«Эстафета продолжает лучшие традиции советских времен, это и здоровый образ жизни, и единение, и патриотизм. Она дает мощный импульс. Сегодня на открытии праздника присутствовали представители молодежных организаций, они настолько зарядились спортивным азартом, что в следующий раз пообещали выставить свою команду. Это очень здорово, что здесь собирается вся республика и с любовью к спорту и в память об Андрияне Николаеве, который, кстати, был заслуженным мастером спорта СССР, участвует в забегах», — отметил министр. И предложил к столетнему юбилею эстафеты собрать еще большее количество спортсменов и непременно отметить почетной наградой 100-тысячного участника забега.

По словам Михаила Ноздрякова, Глава Чувашии Олег Николаев не смог присутствовать на фестивале спорта прессы из-за необходимости быть в это время на другом федеральном мероприятии. Тем не менее руководитель региона всегда поддерживал эстафету и по возможности принимал в ней самое активное участие. Не забыл и в этот раз поприветствовать участников забега в своем телеграм-канале. Олег Николаев отметил, что осень традиционно начинается с эстафеты «СЧ». «Непередаваемый азарт, соревновательный дух и преемственность поколений – за эти годы эстафета снискала признание и искреннюю любовь, став настоящим брендом и одним из самых массовых физкультурно-спортивных событий в календаре», — написал руководитель региона.

Вот и председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков эстафету «СЧ» назвал одним из самых знаковых спортивных событий в республике. Кстати, в этот раз он принял участие даже в двух стартах: пробежался в первом забеге вместе с министрами, депутатами и руководителями организаций, а затем как самый настоящий джентльмен составил компанию Союзу женщин Чувашии.

«Здорово, что эстафета по-прежнему собирает много друзей, участников, молодежи! Представители власти и депутаты всячески готовы поддерживать такие массовые спортивные праздники, впрочем, как и открытие новых спортивных объектов», — сказал Анатолий Геннадьевич, напомнив, что развитию спорта в республике уделяется самое пристальное внимание. Благодаря руководству республики и команде, которая работает под началом Главы Чувашии, в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию обновленный стадион «Волга» в юго-западном районе Чебоксар (Авт. — кстати, некоторые участники эстафеты предложили следующий забег провести именно там). Кроме того, удалось добиться финансирования строительства биатлонной и лыжероллерной трассы мирового уровня, также в этом году будет запущен фристайл-спуск на берегу Волги, перечислил депутат Госдумы.

Теплые слова были сказаны и председателем Госсовета Чувашии Леонидом Черкесовым, который признался, что уже более 20 лет не пропускает осенние забеги «СЧ». И особенно приятно было видеть в ряду почетных гостей праздника легендарных звезд спорта — заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионок Елену Николаеву и Валентину Егорову, и чемпионку мира и Европы по легкой атлетике Алину Иванову, которые когда-то начинали свою спортивную карьеру с эстафеты «СЧ».

Такое спортивное единение особенно полезно для молодежи, начинающих спортсменов, считает министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. «Эстафета «СЧ», как и спорт в целом, обладает возможностью сплачивать и вдохновлять, — подчеркнул он. — Не случайно забег ежегодно собирает и школьников, и студентов, и органы власти, и СМИ, и спортивные семьи, и ведущих спортсменов, и ветеранов спорта. Уверен, молодежь, глядя на профессионалов, сможет зарядиться их энергетикой. И вполне возможно, что на этих дорожках вырастут новые звезды спорта».

Самым дружным, пожалуй, был забег министров и руководителей различных организаций, которые в едином темпе, не отставая и не опережая друг друга, преодолели почетный круг. А вот самым красивым, эффектным и массовым был забег Союза женщин Чувашии. «С каждым годом нас становится все больше, и не только на беговых дорожках! — делилась впечатлениями после пробежки председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — Активность женщин в республике растет. Нам действительно очень важно проявлять себя и задавать тон мужчинам. Поэтому ждите еще больше участниц в следующем году!»

Финишировав, прекрасные спортсменки неожиданно сгруппировались на дорожках стадиона и предложили провести патриотический флэшмоб «Встанем», который когда-то был запущен ветеранами Великой Отечественной войны. Крепко сцепив руки, в едином порыве к общественницам присоединились также Совет отцов республики, «Молодая гвардия» Чувашии и зрители на трибунах. «Таким образом мы отдаем дань уважения нашим ребятам, защитникам Отечества, которые сейчас находятся на передовой. И выстраиваем мостик взаимосвязи с ними — несмотря на то, что здесь мы не слышим грома и раскатов боевых орудий, в душе мы чувствуем боль и переживаем за них», — объяснила цель акции Наталья Николаева.

Соревновательную часть эстафеты открыла группа коррекционных школ. Команда Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ выставила сразу две команды юных атлетов и не прогадала — ребята заняли первое и третье места. «Серебро» — за Калининской школой-интернатом. Как рассказал один из победителей, одиннадцатиклассник Евгений Павлов, дистанцию он прошел легко и своим результатом очень доволен. «Как и в прошлом году нашей команде снова удалось победить. Это здорово! Сразу веришь в себя и в то, что в жизни тоже все получится», — признался Женя. «Наши дети очень сплоченные, к эстафете «Советской Чувашии» готовятся так же упорно, как и к всероссийским соревнованиям и спартакиадам. Для них это очень важно! Желающих бежать много, поэтому мы проводим внутренний отбор», — добавила учитель физкультуры и тренер по легкой атлетике Зоя Егорова.

А какая яркая борьба развернулась в забеге средств массовой информации! Команде «Советской Чувашии», взявшей неплохой старт, совсем чуть-чуть не хватило до победы на финише, болельщики даже не сразу сообразили, кто пришел первым. Но на высший пьедестал почета все-таки поднялись сотрудники НТРК Чувашии. Тем не менее, все же было приятно, что перед награждением победители, которые, к слову, из года в год занимают лидерские позиции, признали, что соперники из «СЧ» стали сильнее, во всяком случае соревноваться нынче было труднее. «Бронза» досталась команде ГТРК «Чувашия», четвертый результат — у издательского дома «Хыпар».

Настоящую же волю к победе продемонстрировали гости из соседнего региона — коллеги из «Марийской правды». Кстати, это не первое участие «МП» в нашей эстафете. Журналисты вспоминают, что их коллеги уже принимали участие в забеге «СЧ» в начале 2000-х годов.

«В составе нашей команды — опытные журналисты из разных отделов, есть даже заместитель редактора, исполнительный директор и руководитель рекламного отдела. Сложностей собрать команду не было. Когда мы получили приглашение, сразу нашлись желающие. Мы очень ждали мероприятие, готовились и даже думали, что ж мы раньше-то не участвовали, мы же соседи, час езды — и уже в Чебоксарах», — рассказала корреспонденту «СЧ» шеф-редактор сайта «Марийской правды» Анастасия Петрова.

«У нас спортсменов в команде нет, зато есть спортивный дух, и мы боролись изо всех сил!» — нисколько не переживали за пятое место журналисты газеты. «Мы рады были просто поучаствовать, пообщаться с коллегами, это интересный опыт! А главное, что мы получили удовольствие! Если нас пригласят, обязательно будем участвовать еще», — поделился впечатлениями Андрей Полянский.

Именно команда «Марийской правды» за смелость и целеустремленность, проявленные на беговой дорожке, получила в этом году Кубок Саши. Напомним, эта награда была учреждена редакцией в 2017 году в память о спортивном корреспонденте, хранителе эстафетной истории Александре Егорове. Этот кубок достается необязательно победителям, а по-настоящему увлеченным своим делом людям, умеющим не сдаваться в любых обстоятельствах…