Поддержка спортшкол поможет в воспитании талантов

В текущем году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» республиканская спортшкола олимпийского резерва имени А.И. Трофимова закупила оборудование и инвентарь для подготовки более тысячи самбистов.

Сейчас победители и призеры различных престижных соревнований проводят ежедневные тренировки на новых коврах и татами. На занятиях используются новые манекены, мячи, резиновые ленты, гимнастические маты, скакалки, канаты.

«Благодаря участию республики в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» значительно повысился уровень тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. Это существенная поддержка в укреплении материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва и развития спорта высших достижений», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.

Напомним, в этом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» новое оборудование, инвентарь и экипировку для подготовки спортсменов получат шесть республиканских спортивных школ олимпийского резерва Чувашии. В их число входят спортшколы олимпийского резерва № 2, № 3, № 5 имени В.Н. Кочкова, № 7 имени В. Ярды, № 8 имени Е. Николаевой и № 10 имени А.И. Трофимова.