Образовательный кластер объединил педагогов и медиков

Из колледжа — к пациенту

В совершенно новых условиях начинает учебный год Чебоксарский медицинский колледж. В преддверии Дня знаний на его базе открылся первый образовательный кластер «Клиническая и профилактическая медицина».

В оснащенных по последнему слову техники шести учебных зонах, разместившихся на втором этаже медколледжа, будут готовить высококвалифицированные и востребованные кадры для среднего звена здравоохранения республики — медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, зубных техников. Создать суперсовременную площадку удалось благодаря победе медколледжа в федеральном проекте «Профессионалитет» и гранту в размере 60,5 млн рублей. Цель проекта — обеспечение кадрового суверенитета страны. Работодателям он позволит получить рабочие руки под свои запросы, а молодым специалистам — получить гарантию трудоустройства.

С новыми возможностями учебного заведения в числе первых ознакомился Глава Чувашии Олег Николаев. Площадки впечатляют! Так, в лаборатории «Сестринский уход» студентов обучат всем навыкам ухода за тяжелыми пациентами. В аудитории — все как в настоящей больничной палате и даже есть пациенты, в качестве которых выступают реалистичные манекены-фантомы.

Как отметила директор Чебоксарского медицинского колледжа Елена Гурьева, обращению с лежачими больными здесь будут учить не только студентов-медиков, но и обычных людей, в чьих семьях есть такие родственники. Тема как никогда актуальная — тем более что в республике с 1 сентября этого года запускают систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, разработанную в рамках нацпроекта «Демография».

Первая группа из 40 человек приступит к учебе в медколледже уже в сентябре — во второй половине дня они будут практиковаться на новом симуляционном оборудовании кластера.

В учебном классе, например, можно изучить, как пользоваться ходунками и другими средствами реабилитации, или освоить другие необходимые навыки. «С нетерпением ждем начала учебного года, хотим узнать, как работать со специализированными приборами и оборудованием», — отзывается о переменах в медколледже второкурсница Анастасия Матвеева. Девушка собирается работать в отделении неврологии БСМП.

Передовое оснащение и в учебной зоне по подготовке специалистов для скорой медицинской помощи. Здесь, например, есть манекен-симулятор, который очень похож на живого человека. Робот способен разговаривать, реагировать на медицинские манипуляции, даже дышать. Сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, к слову, опорного работодателя создаваемого кластера и наставники учебной площадки, тут же продемонстрировали на нем несколько реальных экстренных ситуаций, с которыми им приходится иметь дело: остановку сердца и закрытый пневмоторакс. Стоимость такого манекена — около 12 млн рублей.

В скором времени учебную зону дополнит самая настоящая машина скорой помощи, где студенты будут оттачивать свои навыки на симуляционном оборудовании. Кстати, готовить здесь будут не только медиков, но и водителей автомобилей скорой помощи. А Чувашия станет первым регионом в России, где водители «скорых» будут иметь специальные навыки. Все дело в том, что в состав кластера вошел Чебоксарский техникум ТрансСтройТех, в котором обучающихся по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» помимо их основной работы будут обучать взаимодействию с бригадой скорой медицинской помощи, а также оказанию первой помощи. Отучившись десять месяцев в техникуме, ребята приступят к практике на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а на выходе получат еще и дополнительную профессию санитара. Как заметила Елена Гурьева, преподаватели медколледжа и сотрудники медицины катастроф работают в тандеме: педагоги учатся лечить, а медики — учить.

ЕЛЕНА ГУРЬЕВА,

директор Чебоксарского медицинского колледжа: — Учебно-производственный кластер «Клиническая и профилактическая медицина» — это союз образовательных и медицинских организаций Чувашии. Помимо Чебоксарского медколледжа в него входят Чебоксарский техникум ТрансСтройТех и Академия технологии и управления в Новочебоксарске при поддержке таких работодателей, как Республиканская клиническая больница, Республиканская стоматологическая поликлиника, Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи и Новочебоксарская городская больница. Кластер создан с учетом дефицитных кадров, а его цель — создать команду специалистов, которая будет качественно оказывать медицинскую помощь. На реализацию проекта было выделено 60,5 млн рублей из федерального бюджета, 2,5 млн рублей — из республиканского бюджета и около 5 млн рублей внебюджетных средств медколледжа. Свой вклад в создание кластера в размере 500 тысяч рублей внес партнер проекта — Республиканская стоматологическая поликлиника.

Новейшим производственным оборудованием наполнены лаборатории для подготовки зубных техников. Партнер проекта «Профессионалитет» Республиканская стоматологическая поликлиника создала на базе медколледжа современную цифровую учебно-производственную лабораторию, аналогов которой в других учреждениях образования России нет. Еще во время учебы студенты могут практиковаться здесь, а потом применять навыки в работе. Как рассказал главный врач Николай Уруков, открыв в начале года в поликлинике уникальную цифровую лабораторию, стоматологи столкнулись с тем, что выпускникам медколледжа еще нужно как минимум полгода-год, чтобы научиться работать на современном оборудовании. А теперь необходимые навыки они получат еще во время учебы.

«Здесь все не для красоты, здесь все реально работает», — рассказал главврач и об установленном в лаборатории 3Д-принтере, на котором печатают коронки, и о сканере, передающем данные о ротовой полости прямо на специализированный станок… «Все эти новшества направлены на то, чтобы высокотехнологичная стоматологическая помощь была более качественной и стала еще доступнее для жителей Чувашии, помогала сохранять здоровье и улучшать качество жизни наших граждан», — добавил сопровождавший Олега Николаева вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

В следующем году, к слову, в рамках проекта «Профессионалитет» выделят 10 бюджетных мест, а выпускников в Республиканской стоматологической поликлинике, выступающей опорным работодателем кластера, устроят на работу. «Это большой плюс для нас, так как к нам приходят готовые специалисты, умеющие работать на самом современном оборудовании», — доволен Николай Уруков.

Стол Пирогова последней модели, позволяющий изучать анатомию человека, реалистичные фантомы для забора крови, постановки внутривенной капельницы и оттачивания других практических навыков, которыми должна владеть медсестра, и даже имитация утилизации отходов — в учебных зонах созданы все условия для получения профессиональных навыков и умений. Кстати, заниматься в образовательном центре будут не только медики, но и люди самых разных возрастов и профессий: от школьников до курсантов автошкол, работников органов внутренних дел и спасателей.

Справка «СЧ»

Проект «Профессионалитет» — это федеральный проект, запущенный Министерством просвещения России в 2022 году. В этом году в нем победили три профессиональные образовательные организации Чувашии: Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции в отрасли «Туризм и сфера услуг» (сумма гранта 70 млн рублей), Чебоксарский профессиональный колледж имени Н.В. Никольского в отрасли «Педагогика» (сумма гранта — 60,5 млн рублей) и Чебоксарский медицинский колледж в отрасли «Клиническая и профилактическая медицина» (сумма гранта — 60,5 млн рублей).