В Чувашском театре юного зрителя готовят премьеру пьесы «Гроза»

Островский на новый лад

Проблема постановки классики на современной сцене по сей день не теряет своей остроты и актуальности, особенно если речь идет о произведениях школьной программы. Как сделать так, чтобы материал, дошедший до нас из глубины веков, зазвучал в унисон с мыслями и чувствами молодежи, сохранив верность авторской сверхидее? Можно ли найти баланс между традициями и новаторством, и каков путь к сердцу подростка XXI столетия? На эти и другие злободневные вопросы попытались ответить в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля, где 19 сентября состоится премьера пьесы Александра Островского «Гроза».

Обращение тюзовцев к одному из наиболее знаковых образцов отечественной драматургии — далеко не первое. В 1969 году трагическая история Катерины Кабановой, сгинувшей под натиском общественности, семьи и собственной совести, обрела сценическое воплощение с мастеровитой руки Зои Ярдыковой. Воспитанница великого мхатовца Михаила Тарханова, однокурсница народной артистки СССР Веры Кузьминой, она долгое время работала главным режиссером и директором театра, стремясь привить национальной труппе каноны русской классической школы игры. В 2000­х годах за пьесу взялся Станислав Васильев, на тот момент художественный руководитель коллектива. Спектакль шел на русском и чувашском языках, положив начало дальнейшим билингвистическим опытам ТЮЗа, и нашел отклик на страницах российской прессы.

ИВАН ЧИГАСОВ,

режиссер­-постановщик спектакля «Гроза»: «Материал пьесы предельно сложный, многослойный и объемный. В ней множество нюансов, не поддающихся прямому сложению или поверхностному чтению. Стоит понимать, что между строк на нас смотрят живые люди со всеми присущими им страстями, радостями и переживаниями… Мы создаем именно классическую постановку с предельным вниманием к автору и его времени. Почти все звучащие на сцене песни заимствованы из фольклора, без них невозможно представить культурный облик России XIX века. Хореографический рисунок, придуманный Андреем Петровым, тоже выдержан в русском народном стиле. Важно отразить, что люди той эпохи были невероятно одаренными, хорошо пели, танцевали и владели музыкальными инструментами… Показать противопоставление двух миров — людского, бытийного и вечного, божественного — помогла сценография моего близкого друга Юлии Павленко, которая сейчас преподает в Кемеровском филиале Российского института сценических искусств».

Для создания новой постановочной версии пригласили двадцатишестилетнего Ивана Чигасова, буквально пару месяцев назад получившего диплом Российского института сценических искусств. Начинающий режиссер родился в Новочебоксарске, овладел актерской профессией в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева. Во время учебы играл в студенческом театре, затем пробовал себя на сцене санкт­петербургского театра­фестиваля «Балтийский дом». Не раз приходилось сниматься в кино и телесериалах, среди которых такие популярные как «Свои», «Великолепная пятерка», «След» и «Вертинский».

Но тяга к личному режиссерскому слову, когда ты сам придумываешь сценическую реальность, взяла верх. Правда, если дело касается изучаемых за партой произведений, поиски оригинальных способов самовыражения сразу отходят на второй план, уступая первенство просветительской природе театра. Сеять разумное, доброе, вечное и не быть при этом банальным, отыскав в зачитанных до дыр строках не только прописные истины, но и неизведанные грани, — настоящая проверка на прочность.