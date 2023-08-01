«Синяя птица» на спортивной волне

Юбилейная, 85-я, легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» порадует не только зрелищной борьбой на дорожках «Олимпийского», но и ярким и запоминающимся шоу от народного ансамбля эстрадного танца «Синяя птица». Яркие костюмы и зажигательные номера не оставят равнодушными зрителей и участников Фестиваля спорта прессы!

Народный ансамбль эстрадного танца шоу-балет «Синяя птица» ведет насыщенную творческую жизнь. Коллектив тщательно готовится к выступлениям на различных площадках не только республики, но и России и стран ближнего зарубежья. Как и Фестиваль спорта прессы, народный ансамбль «Синяя птица» в нынешнем году празднует круглую дату — 25 лет со дня основания коллектива. И за это время проделано уже немало работы. «Синяя птица» становилась лауреатом, золотым и серебряным призером различных городских, республиканских, всероссийских, а также международных конкурсов, фестивалей и чемпионатов. Также коллектив отмечен золотыми медалями фестиваля тюркского мира, проходившего в турецком Стамбуле. Руководители и педагоги «Синей птицы» — профессионалы своего дела, постоянно повышающие квалификацию, участвуя в различных семинарах и тренингах.

На сегодняшний день ансамбль насчитывает около 400 человек. В репертуаре коллектива более сотни танцевальных номеров, множество музыкальных спектаклей и отчетных концертов. Ну и, конечно, ансамбль «Синяя птица» дружит со спортом. С 2016 года участницы коллектива являлись группой поддержки хоккейной команды «Чебоксары», сопровождающей ожесточенные баталии на льду красивыми и грациозными движениями. Мы уверены, что ансамбль «Синяя птица» подарит яркие эмоции зрителям и участникам юбилейной, 85-й, эстафеты «СЧ».