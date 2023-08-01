Молоко — залог здоровья и бодрости духа

Всего два дня осталось до старта флагманской юбилейной, 85-й, легкоатлетической эстафеты «СЧ», которая состоится на стадионе «Олимпийский». Пока спортсмены проводят последние тренировки, а зрители придумывают кричалки в поддержку любимых участников, сплоченная команда друзей Фестиваля спорта прессы продолжает пополняться. Товарная ферма «Акконд-агро» и молочный завод «АККОНДМОЛОКО» поддерживают нашу эстафету.

Товарная ферма «Акконд-агро» вместе с молочным заводом «АККОНДМОЛОКО» составляют один из крупнейших в Чувашии молочных комплексов полного цикла, на котором выпускается натуральная фермерская молочная продукция под брендом «Гармония дня». Общий ассортимент выпускаемой молочки под брендом «Гармония дня» насчитывает более 40 видов продукции — сливочное масло, йогурт, сыр, творог и другие позиции. Продукция молочного завода «АККОНДМОЛОКО» всегда пользуется большим спросом. Ведь на предприятии знают, что забота о здоровье коров — залог свежести и качества каждой капельки молока. Жители республики всегда тепло встречают продукцию «Гармония дня» в рамках спортивных и массовых мероприятий. И наш Фестиваль спорта прессы здесь не исключение.

Напоминаем, что подать заявку для участия в эстафете «СЧ» нужно строго до 31 августа 2023 года до 17.00 по электронному адресу maneg1@mail.ru. Выдача нагрудных номеров для спортсменов состоится 31 августа 2023 года в редакции газеты «Советская Чувашия» по адресу: Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж с 13.00 до 16.30. Обращаем внимание, что в забегах нельзя участвовать в шипованной обуви. Приходите 2 сентября на стадион «Олимпийский» и насладитесь атмосферой праздника спорта!

Кстати

Также выражаем огромную благодарность за организацию юбилейной, 85-й, эстафеты «СЧ» нашим большим друзьям — Швейной фабрике «ПИКЕ», компании «Отделфинстрой», Чувашпотребсоюзу, «АККОНД», Сбер, АБС «Электро», Чебоксарскому хлебозаводу № 1, Нотариальной палате Чувашии, АО «Лента», ПАО СК «Росгосстрах», Чебоксарскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза», «Ядринмолоко», магазину «Спорттовары», кондитерской фабрике «СМАК», стоматологической клинике «Дентамед», Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования!