Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости COVD-19

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется в РФ за последнюю неделю, зарегистрировано более 4 тыс. случаев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю фиксируется увеличение заболеваемости. Так, за 34-ю неделю зарегистрировано чуть выше 4 тыс. случаев», — говорится в сообщении.

Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».

«В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем коронавирусной инфекции по состоянию на 28.08.2023 года в базу VGARus с нарастающим итогом загружено почти 271 тыс. геномных последовательностей, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, в некоторых регионах остается напряженной ситуация с энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Массовые случаи наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве, в связи с чем в этих регионах усилен эпидемический контроль в образовательных учреждениях.

«Наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев 2023 года зарегистрирован 101 случай заболевания ЭВИ. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет», — уточнили в ведомстве.