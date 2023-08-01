Половина муниципалитетов Чувашии не освоили кассовые средства по программе ремонта дворов

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии выявили нулевое освоение средств по программе ремонта дворов в 14 из 26 муниципальных образований. Об этом сообщил на совещании в правительстве республики заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Арлашкин.

«Должны отремонтировать 97 дворов. <…> У нас 14 муниципальных образований на сегодняшний момент имеют нулевое кассовое исполнение», — отметил Арлашкин.

Замминистра подчеркнул, что из этих 14 муниципалитетов в реальности не приступали к работам только в двух округах — в Порецком и Янтиковском. В остальных округах работы фактически идут, но не оформлены соответствующим образом документально, при этом в четырех муниципалитетах запланированный ремонт дворов уже завершили. Он уточнил, что по программе ремонта дворов наибольшее число муниципальных образований с нулевым освоением средств. На эти цели выделено 120 млн рублей, из них в настоящее время освоено 35,5%.

«В республике нужно усилить работу по оформлению выполненных работ и ужесточить контроль над подрядчиком за соблюдением графика. Наша задача — к 1 ноября текущего года полностью завершить освоение дорожного фонда», — добавил Арлашкин.

По его словам, региональные программы по дорожному хозяйству включают в себя шесть направлений, из них муниципалитеты с нулевым освоением средств имеются по трем программам: капремонту и ремонту дорог в границах округов и сельских населенных пунктов, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий. «В целом, качество организации работ по выполнению программы дорожных работ в текущем году существенно повысилось. Однако помимо положительных моментов, есть над чем работать. По ряду региональных программ республики по дорожному хозяйству есть муниципалитеты с нулевым кассовым исполнением», — отметил Арлашкин.

По информации Минтранса Чувашии, общий объем дорожного фонда республики составляет 9,668 млрд рублей, освоено в настоящее время 50% средств. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено 4,655 млрд рублей. Средства направлены на ремонт и капремонт 112 км дорог, реконструкцию 2,7 км дорог, ремонт четырех искусственных сооружений, обустройство 7,8 км освещения. Власти Чувашии планируют до конца довести долю нормативных дорог регионального значения и в границах Чебоксарской агломерации, соответственно, до 47% и до 80,85%.