Наша Анна справилась с трудностями и соперниками

Воспитанница Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Чувашии Анна Белова выиграла две медали всероссийских соревнований в дисциплине «настольный теннис», завершившихся в Татарстане.

Всего в турнире в поселке городского типа Богатые Сабы участвовали 120 спортсменов из 25 регионов страны. Как сообщили в Минспорта Чувашии, представительница нашей республики выступала в категории ИН 2. Сначала Анна выиграла серебряную награду в личном разряде, немного уступив сопернице из Татарстана Лейсан Зариповой. А в парном разряде наша спортсменка в дуэте с Екатериной Меньщиковой из Челябинска замкнула тройку призеров.