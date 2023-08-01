Каждому второму россиянину для осуществления своей мечты нужны накопления

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти 90% россиян имеют заветную мечту, при этом каждому второму для ее реализации потребуются накопления. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией «Сберстрахованием жизни» совместно с сервисом «Работа.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Как показал опрос, заветная мечта есть у 88% россиян. Чаще всего она связана с улучшением жилищных условий — так ответил каждый пятый опрошенный (20%). 17% респондентов хотели бы получать доход, не зависящий от работы. Женщины чаще мечтают путешествовать (16%), а мужчины — зарабатывать много денег (12%). При этом для исполнения заветной мечты 47% опрошенных россиян готовы много и усердно трудиться, а также откладывать средства (29%).

Ещё 9% участников опроса хотели бы никогда не болеть, а 5% сообщили, что мечтают достичь значимых карьерных результатов, столько же (5%) хотят создать семью. Поменять место жительства хотели бы 7% из опрошенных россиян. В качестве мечты 4% назвали желание обеспечить качественное образование своим детям. Еще 9% респондентов выбрали вариант ответа «другое».

При этом почти половина (45%) респондентов заявили, что на исполнение их мечты потребуется более миллиона рублей. Каждому четвертому нужно от 101 до 500 тысяч рублей, еще 15% — от 51 до 100 тысяч, 12% — от 501 тысячи до 1 млн. Всего 3% россиян достаточно небольшой суммы — до полусотни тысяч рублей.

Вместе с тем самым популярным ответом на вопрос, как воплотить мечту в жизнь, стало стремление много и усердно работать. Так ответили 47% жителей российских городов. Причем, мужчины этот вариант выбирали чаще женщин: 49% и 45% соответственно.

Также в тройку способов осуществить свою мечту попало и загадывание желаний. Таким способом достижения желаемого пользуются 20% опрошенных. Женщины подобным образом поступают чаще мужчин — 25% против 14%.

К способу визуализации обращаются 12%. Еще 11% участников опроса заводят полезные знакомства, 9% — активно инвестируют, 7% работают над развитием личного бренда, а 5% ищут вторую половинку.

Исследование проводилось в августе 2023 года во всех регионах России. Его участниками стали более 3,6 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.