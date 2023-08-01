Половина земель в садоводческих товариществах в Чувашии не используется собственниками

ЧЕБОКСАРЫ, 24 августа. /ТАСС/. Собственники в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в Чувашии не используют половину земель на своих территориях. Из 140 тыс. земельных участков освоено 76 тыс., сообщила в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Инна Волкова.

«Всего в Чувашской Республике, по данным статистики, число товариществ составляет 753. Из них функционирует 651, то есть 86% от общего количества. Если говорить о земле, то фактически в товариществах находится 140 тыс. земельных участков и освоена из них только половина — 76 тыс.», — сказала Волкова.

По ее словам, в помощь садоводам и огородникам в Чувашии ввели новую меру государственной поддержки: им будут возмещать 50% затрат на развитие инженерной инфраструктуры. «Правительство республики руководствовалось тем, что <…> есть необходимость ввода в оборот земельных участков, которые не используются собственниками, [а также] в приведении в порядок всей территории СНТ. Предоставление этой субсидии должно способствовать тому, чтобы СНТ больше развивали инфраструктуру на своей территории и осваивали земельные участки», — пояснила замминистра.

Она добавила, что в республиканском бюджете на предоставление субсидий садовым некоммерческим товариществам предусмотрено 10 млн рублей. Волкова подчеркнула, что в зависимости от потребности и спроса со стороны садоводов размер финансирования может быть в последующем скорректирован.

Вице-премьер республики, глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов ранее отмечал, что садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам будут возмещать до 50% затрат на ремонт дорог, обустройство электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заявки начнут принимать 12 сентября. Отбор будет идти на конкурсной основе.