Наша Таня — на вершине пьедестала

Спортсменка из Чувашии Татьяна Федорова в составе национальной сборной завоевала золотую награду Кубка мира по самбо. Соревнования проходили в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). На состязаниях сборная России выступала в нейтральном статусе под флагом и гимном Международной федерации самбо (FIAS). Несмотря на это, Татьяна Федорова в условиях серьезной конкуренции поднялась на вершину пьедестала почета в весовой категории до 50 кг. Также по итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На счету отечественных атлетов 32 награды: 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщили в Минспорта Чувашии.