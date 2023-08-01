Майский жук

«Ой, какая прелесть! Смотрите!» — Ирка выхватила из песочницы тонкий обломок прозрачной нежно-­зеленой пластмассы. В лучах солнца он действительно переливался — ну чем не драгоценность!

Анюта повторила про себя незнакомое, взрослое слово «прелесть» несколько раз, чтобы запомнить. И спросила: «Можно посмотреть?». Заводила всех девчачьих игр и первая красавица Ирка лишь фыркнула. Она не общалась с теми, кто был не способен удивлять общество.

«Ну и ладно», — пожала плечами Анюта. Зато у нее в коробочке из­-под спичек тихонечко шуршал жук. Настоящий майский — с мохнатыми лапками. Выхватив коробочку из кармана, девочка прижала ее к уху. Они нашли жука с мамой вчера вечером, когда гуляли по березовой аллее. Он упал на них прямо с ветки.

«Дети, пора на обед!» — захлопала в ладоши воспитательница. И к ней быстро, как ручейки, стали стекаться малыши — с качелей, с веранды, из цветного деревянного домика… В умывальной комнате Анюта открыла заветную коробочку и посадила жука на палец. Он приятно колол ладонь лапками. Усики стали делиться на пластинки и превратились в два крошечных веера.

Анюта поняла: этот жук волшебный. Как только девочка опускала руку в карман, она тут же оказывалась в теплом майском вечере, переносилась к темнеющему небу, включающему звезды, к запаху молодой листвы. И — к маме, хотя на самом деле та на работе.

«Почему твои платья так быстро пачкаются?» — спросила однажды мама. И Анюта стала рассказывать ей про Светку. Они сидят вместе за столом, когда кушают. Светка после еды всегда просит: «Можно я об твое платье руки вытру, а то мое красивое». «И ты позволяешь? — ахнула мама и звонко рассмеялась. — Ах, ты, мой теленок! Ну, нельзя же быть до того простодушной! В следующий раз скажи: «Мне мама не разрешает!».

А на следующий день они вдвоем отправились в магазин покупать платье. «Какое нравится?» — осведомилась мама. «Вот!» — девочка ткнула пальчиком в шелковое розовое чудо за стеклом. Мама заглянула в кошелек. «А вот это — как тебе?» — протянула она дочке плечики с веселым клетчатым нарядом. Ну, как же мама не понимает! Если Анюта примерит платье с витрины, то станет просто красавицей! И в детсаду Ирка сразу потеряет свою корону. «Ну, что, правда, симпатичное?». И дочка кивнула. Мама ведь старается. И Анюта это знает, она уже взрослая, ей целых шесть лет.

…На полдник давали печенье с соком. «Можно я руки…» — затянула свою песню Светка, отодвинув пустой стакан. Анюта посмотрела на веселые клеточки, разбегающиеся в разные стороны по платью. «Жук!» — позвала она про себя, зажав в руке коробочку. И гордо заявила опешившей Светке: «А мне мама не разрешает!».

Вечером на прогулке все снова играли, а Ирка как главная распределяла роли. Анюте никакой роли не досталось, и обида захлестнула девочку. «А у меня майский жук есть, настоящий!» — выкрикнула она. И — о, чудо! Все бросили игру и столпились возле Анюты. «Жук-­волшебник», — щурилась Анюта от удовольствия. И чувствовала аромат маминых духов, запах уюта, тепла и счастья.

…Ирка подошла последней. Необычно тихо сказала: «А мне посмотреть можно?». Анюта молча посадила ей на ладонь свое сокровище. Ирка небрежно взмахнула ручкой — жук упал, и королева с достоинством опустила на него свою ножку.

Елена Казарина