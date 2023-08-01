Формальности тоже важны

Вышла замуж. Какие документы мне нужно менять, кроме паспорта? Анна Горшкова
На этот вопрос ответили в отделе ЗАГС администрации Ленинского района Чебоксар. Если женщина при регистрации брака берет фамилию мужа, ей необходимо поменять следующие документы:
— паспорт (заявление о замене паспорта в связи со сменой фамилии подается в течение 30 дней со дня выдачи свидетельства о заключении брака);
— водительское удостоверение;
— документы на автомобиль (СТС, ПТС);
— полис ОМС;
— страховое свидетельство;
— свидетельство о постановке на учет физлица в налоговом органе;
— загранпаспорт;
— банковские карты.
Какие документы не стоит менять:
— диплом и другие документы об образовании;
— трудовую книжку;
— документы на имущество.
Получить новые документы после смены фамилии можно через портал Госуслуг и МФЦ.
Елена Казарина