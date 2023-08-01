Формальности тоже важны

Вышла замуж. Какие документы мне нужно менять, кроме паспорта? Анна Горшкова

На этот вопрос ответили в отделе ЗАГС администрации Ленинского района Чебоксар. Если женщина при регистрации брака берет фамилию мужа, ей необходимо поменять следующие документы:

— паспорт (заявление о замене паспорта в связи со сменой фамилии подается в течение 30 дней со дня выдачи свидетельства о заключении брака);

— водительское удостоверение;

— документы на автомобиль (СТС, ПТС);

— полис ОМС;

— страховое свидетельство;

— свидетельство о постановке на учет физлица в налоговом органе;

— загранпаспорт;

— банковские карты.

Какие документы не стоит менять:

— диплом и другие документы об образовании;

— трудовую книжку;

— документы на имущество.

Получить новые документы после смены фамилии можно через портал Госуслуг и МФЦ.

Елена Казарина