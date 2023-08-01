Доверять или проверять

Супруг задержался на работе. Жена улыбнулась незнакомцу. Кто­-то из двоих не вспомнил про дату свадьбы. И вот уже в душу закрадывается сомнение: любит — не любит? Если эти эмоциональные сорняки вовремя не прополоть, то поднимет голову ревность. Что думают жители республики про это негативное чувство и как с ним справляются?

Светлана, педагог, 31 год:

— В малых количествах ревность, пожалуй, мне даже льстит. Но излишняя подозрительность разрушает отношения. Потому что это значит, что нет главного — доверия, той основы, на которой строится семья. Уколы ревности наверняка испытывал в жизни каждый, и я не исключение. Но люди обычно включают разум и решают эту проблему вместе. Это так просто — при возникшем непонимании сразу объясниться, а не растить в сердце заросли надуманных обид!

Сергей, врач, 40 лет:

— Считаю, что ревность идет от внутренних комплексов. Так человек маскирует свое чувство неполноценности. А где и как он его заработал… Сразу и не понять. Мой знакомый подключал психолога, чтобы с этим разобраться. Так что не всегда и не всем удается справиться с ревностью самостоятельно. Но специалисты всегда готовы помочь распутать клубок внутренних противоречий.

Илья Михайлович, предприниматель:

— Ревность? Да нормально это! Проявление конкуренции. Мужчины чаще ревнуют, потому что природа у них такая — завоевать, а потом охранять и защищать, будь то работа, свое дело или любимая женщина. Главное — за рамки не выходить, а то ведь так любое чувство довести до абсурда можно.

Валентина Васильевна, пенсионерка:

— Ревнует, да еще и на пустом месте? Это серьезный вопрос. Не по себе ли судит? Я бы справки навела, где супруг еще бывает. Для верности. Если же человек склонен к патологической ревности, то повод он всегда найдет. А не найдет, так придумает. Бороться с этим бесполезно. Можно или принять, или уйти.

Татьяна, инструктор по йоге, 28 лет:

— Я не ревнива абсолютно. Ведь это проявление чувства собственности, желание ограничить чью-­то свободу. Разве это правильно? Если же я сомневаюсь в другом человеке, то не буду вести с ним никаких дел. В том числе и личных.

Марина, студентка, 22 года:

— К сожалению, я прошла через неудачные отношения. Молодой человек хотел контролировать меня каждую минуту. Оправдывался тем, что боится потерять. Мне это очень отравляло жизнь. В итоге была напугана я. Стоило больших трудов разорвать общение.

Павел, инженер, 45 лет:

— По молодости я очень ревновал супругу. Она даже уходила от меня два раза. Но вот ведь какая штука любовь: мы и сейчас вместе. Она нашла в себе силы простить, а я с возрастом смог измениться. Повзрослел, понял, как обидно ей, ведь повода для ревности она мне никогда не давала. Если вторая половинка тебя любит, то никуда не денется. Всегда рядом будет.

Елена Казарина