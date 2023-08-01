Заниматься спортом — в модной одежде

«С любовью к людям и планете» — гласит слоган «Швейной фабрики «ПИКЕ». Действительно, сотрудники организации не только радуют своих покупателей качественной и доступной одеждой, но и дружат со спортом и здоровым образом жизни. «Швейная фабрика «ПИКЕ»» традиционно является надежным другом Фестиваля спорта прессы и помогает в проведении 85-й юбилейной эстафеты «СЧ».

Сотрудники «Швейной фабрики «ПИКЕ» принимают активное участие в спортивной жизни республики — ежегодно инициативная группа выступает на «Лыжне России». Также работники проверяют физические кондиции благодаря сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

В компании отлично развит корпоративный спорт — для сотрудников организуют соревнования по волейболу и мини-футболу. Продолжая тему, «Швейная фабрика «ПИКЕ» совместно с АО «Лента» проводят спартакиады по различным видам спорта.

Несмотря на активное погружение в спорт, основная деятельность «Швейной фабрики «ПИКЕ» заточена на пошиве одежды. Компания предоставляла комплекты формы для судей и почетных гостей чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в столице республики в прошлом году. Также организация сшила форму для футбольной команды новочебоксарской школы № 11, участвовавшей в городской школьной лиге.

Также «Швейная фабрика «ПИКЕ» осуществляла финансовую поддержку спортивных учреждений для поездки на престижные соревнования.