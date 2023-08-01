Более 1,4 тыс. специалистов рабочих профессий требуются на предприятия в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Дефицит кадров возник на предприятиях Чувашии, на данный момент требуются более 1,4 тыс. специалистов рабочих профессий. Для решения проблемы в регионе разработают дополнительные меры поддержки для выпускников, сообщил в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев по итогам заседания оперативного штаба республики.

«Рассмотрели [вопрос] обеспечения предприятий кадрами. Потребность — колоссальная: [нужен] 1 451 специалист рабочих профессий в 38 организациях. С сентября 2022 года по настоящее время трудоустроено 5,7 тыс. человек», — написал Николаев.

По его словам, для устранения кадрового дефицита необходимо спрогнозировать на пятилетний период потребность в специалистах для экономики республики с учетом ситуации в различных отраслях, а также развития и внедрения на предприятиях современных технологий. «Очевидно, что [через пять лет] и специалисты нужны будут другие. В образовательный процесс должны быть вовлечены не только преподаватели, но и квалифицированный технический персонал самих предприятий. Тогда будем готовить качественных специалистов», — пояснил Николаев.

Он также поддержал предложение о распределении на предприятия с отработкой не менее трех лет выпускников, обучавшихся на бюджетной основе в высших и средних профессиональных учреждениях. «Не возражаю против обращения в Минпросвещения России по этому поводу. Но в нашем распоряжении есть альтернатива — целевая подготовка. <…> Темпы хоть и растут, но не достаточно», — сообщил глава региона.

В республике планируют ввести дополнительные меры поддержки для выпускников, трудоустроившихся на работу по специальности на предприятиях. Николаев поручил реализовать механизмы по предоставлению и оплате арендного жилья, льготной ипотеки, предоставлению отсрочки от призыва на военную службу. Кроме того, глава региона рекомендовал переводить трудоустроившихся старшекурсников на персональный план обучения.

По информации властей Чувашии, в 2023 году техникумы, колледжи и вузы выпустили более 7,6 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а также свыше 7,8 тыс. специалистов с высшим образованием. В пресс-службе администрации главы Чувашии в конце июля отмечали, что трудоустроены 27% выпускников.