Семьи Чувашии смогут получить электронные удостоверения о многодетности

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии будут предоставлять многодетным семьям удостоверения, подтверждающие их статус, в электронном формате в виде QR-кодов. Соответствующее решение, предусматривающее переходный этап для технического оснащения бюджетных учреждений средствами для считывания QR-кодов, поддержано на заседании регионального правительства.

Постановление о внесении в порядок выдачи удостоверения многодетной семьи подписано 23 августа и вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Проект постановления разработан для оптимизации процесса получения удостоверения многодетной семьи. <…> Предлагается предусмотреть возможность выдачи удостоверения многодетной семьи в форме электронного документа», — отметила глава Минтруда Чувашии Алена Елизарова.

По ее словам, в настоящее время многодетные семьи за получением удостоверения на бумажном носителе очно обращаются в отделы социальной защиты. С принятием данного решения семья сможет получить электронное удостоверение, которое будет доступно в личном кабинете на портале госуслуг. Документ также будет сформирован в виде QR-кода. «Чтобы воспользоваться этим QR-кодом [в учреждениях], нужны будут технические средства, которые будут считывать его и предоставлять льготную услугу», — пояснила министр.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал данное решение, поручив предусмотреть переходный этап для технического оснащения социально-культурных, медицинских и спортивных учреждений. Он поручил руководителям профильных министерств проработать вопросы соответствующей подготовки инфраструктуры и обозначить сроки реализации проекта.